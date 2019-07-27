"Боль и страх. Вены горят": как вовремя распознать рак

В Украине 35-45% людей узнают об онкологии уже тогда, когда она находится в запущенной стадии.

Причин несколько. Среди них и отсутствие национальной скрининговой программы, которая позволила бы людям проходить регулярное обследование. А также упорное нежелание идти в больницу, пока "не припечет". И конечно же, отсутствие средств. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Первый звоночек прозвенел 20 лет назад

14 июля Елена Касьян, известная писательница, поэтесса, автор и исполнитель бардовских песен, умерла от рака. Ей было всего 48 лет. О диагнозе женщина узнала, когда шансов выздороветь уже практически не было.

На ее страничке в "Живом Журнале" до сих пор висит сообщение о том, что она тяжело больна и собирает деньги на лечение. Если кликнуть на фото Лены, то можно прочитать ее многолетнюю историю борьбы с болезнью, которую, к сожалению, обнаружили слишком поздно.

Елена Касьян pristalnaya.livejournal.com

Как признавалась писательница, лет 20 назад при обследовании у нее обнаружили маленькую фиброму в груди. Тогда врач успокоила пациентку, сообщив, что с таким живет половина женщин.

А весной 2013 года во время гастролей в Израиле Лена почувствовала боль в груди, стала краснеть и отекать. После возвращения, Касьян обратилась к маммологу. УЗИ, пункция, цитология... И приговор – рак молочной железы 4 степени, с метастазами в костную систему, брюшную полость и головной мозг.

Почти до последнего Лена вела свою страничку в "Живом Журнале". Сначала она не признавалась в своей болезни посторонним людям, все расходы на себя брала семья. Но когда стало невмоготу, она рассказала все и стала вести что-то вроде дневника.

Елена Касьян pristalnaya.livejournal.com

Последние месяцы для Лены были слишком тяжелые, невозможно без слез читать эти строки. Далее от первого лица.

"Я вся отекаю, ходить не могу, таких не берут даже на гемодиализ"

Здесь не будет литературных отступлений, подробных рассказов о том, как это – потерять волосы, ногти, зрение, координацию, память, способность выступать, играть на гитаре, возможность перемещаться... Что такое побочные эффекты химии и облучения, боль и страх, тошнота и бессонница, ломки и тремор, как горят вены и некуда воткнуть систему для капельницы...

Идешь по городу, ветер в волосах, солнце в витринах. На тебе льняные штаны, легкая блузка, темные очки. У тебя вполне уверенная походка. Стараешься держать равновесие, ни о чем не думать, не видеть свое отражение в витринах, не прислушиваться к боли в ногах, голове, спине... Просто смотреть, просто дышать. И в какой-то момент тебе кажется, что ничего не изменилось – ты все та же. Что эти 5 лет тебя не покалечили, не выжали все силы, не вырезали часть органов, не оплели метастазами, не сожгли твои вены.

Это было написано Еленой в мае прошлого года.

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Елена Касьян, одно из последних фото pristalnaya.livejournal.com

Я все топчусь, топчусь (мысленно), и не знаю, как вам написать, что у меня происходит. И врать не хочется, и писать, как есть... Если бы в этой ситуации я не была упрямым оптимистом, написала бы, что медленно умираю. Но я живу, и намерена делать это ещё долго!

Был консилиум. Сказали продолжать капать поддержку. Никакой химии. Говорят, они не имеют права. В нынешней ситуации одно введение Кадсилы может меня убить. Только паллиатив. А там – сколько протяну...

Если случится чудо и все анализы придут в норму, а общее самочувствие улучшится кардинально, то может встать вопрос о дальнейшем лечении.

Елена Касьян с подругами, одно из последних фото pristalnaya.livejournal.com

Но надо понимать, что у меня рецидив, и состояние ухудшается. Множатся метастазы в печени, брюшной полости, в мышце и коже. Почечная недостаточность (стоят стенты в обеих почках), в животе набирается жидкость. Из легких тоже сливают жидкость раз в неделю (по 1,5-2 литра), иначе я задыхаюсь. Есть жидкость в перикарде сердца (что не идет ему на пользу). Я сейчас почти не хожу, у меня сильные отеки. И после операции я где-то месяц пролежала, мышцы почти не работали. Сегодня Катя меня возила на анализы. Я упала, выходя из машины, ноги не держат.

Елена Касьян pristalnaya.livejournal.com

Буду грызть эту реальность до последнего! Я верю в чудеса, в свою силу духа, в Божью милость, в вашу любовь и поддержку, в жизнь и ее мощь... Я знаю, что шанс есть, есть, есть!

Это писала Лена 7 июня, до смерти оставалась чуть больше месяца.

Дела мои невеселые. Сегодня полдня провели в больнице. Была долгая беседа с ведущим онкологом клиники, консилиум с моими врачами, заведующем, начмедом... Ни о какой химии или таргетных препаратах больше не идет речи, в принципе. Ни одного вливания я не перенесу.

Мне будут ставить капельницы на дому со всякими поддерживающими смесями и препаратами. Это чистый паллиатив – поддержать, насколько можно, качество жизни. Лечения больше не будет. Теперь, сколько Бог даст и организм выдержит. Дальше все невесело – обезболивающие по необходимости, потом наркотики... Обычная история. Это может быть неделя, месяц, полгода, никто не знает.

Елена Касьян pristalnaya.livejournal.com

Врачи говорят, кто бы какие чудеса мне сейчас не предлагал (вакцины, иммунотерапии, моноклональные тела, волшебные препараты и т.д.) – это профанация и выкачивание денег. В моем случае эффект от таких вещей будет кратковременный (ну максимум неделя) и неэффективный.

Помимо основной проблемы (обширное метастазирование и жидкость во всех полостях), у меня серьезная почечная недостаточность. Я вся отекаю жутко. Ходить почти не могу. Но говорят, что таких не берут даже на гемодиализ. Так что вот, как-то так...

Не унываю. Ко всему готова. Борюсь до последнего, и буду делать все, что в моих силах.

Об этом сообщила Лена 10 июня.

Елена Касьян pristalnaya.livejournal.com

Ребятки мои дорогие, у меня все плохо. Настолько, что врач сказала позвонить и написать всем, кому я хочу, чтобы сказать все важное. Потому что неизвестно, сколько все это еще может продлиться... Запись от 3 июля.

Как обнаружить болезнь на ранней стадии

Смерть молодой женщины вызвала дискуссию в соцсетях о том, что мы слишком поздно замечаем признаки серьезной болезни. А к врачам идем уже тогда, когда недуг победить нельзя.

По статистике, сейчас запущенные стадии рака выявляют в 35-45% случаев. И лишь потому, что многие украинцы не привыкли проходить медицинские осмотры.

Онколог Антон Шкиряк отмечает, что до сих пор в Украине отсутствует реальная скрининговая национальная программа.

"У нас нет госпрограммы, которая предписывала бы каждому украинцу в определенное время обязательно пройти консультацию у семейного врача, и если нужно – у узкого специалиста, например, онколога", – пояснил он OBOZREVATEL.

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По его словам, есть два типа раннего выявления болезни.

"Первый – это скрининг. Онкологический скрининг включает в себя: клинический осмотр, анализ крови, включая онкомаркеры, инструментальные обследование (УЗИ, компьютерная и магнитно-резонансная томография, гастроскопия, колоноскопия). У женщин дополнительно – маммография и кольпоскопия, так как в раке молочной железы и шейки матки мы, к сожалению, "лидеры" в Европе", – говорит Шкиряк.

Профессор, завкафедрой онкологии Национального медицинского университета Валерий Чешук рассказал, что в Украине чаще всего встречаются такие виды онкологии: рак легкого, рак молочной железы, яичников и шейки матки у женщин, рак предстательной железы у мужчин, также рак толстой прямой кишки.

И по каждому из них расписаны методы ранней диагностики. Поэтому каждый украинец может сам их пройти. Главное – не откладывать.

"Что касается легких, то раз в год или три года нужно проходить компьютерную диагностику (КТ) грудной клетки. Не всем, а например, курильщикам, которые выкуривают пачку и больше сигарет в день. Также тем, кто работает на вредном производстве или живет в экологически загрязненных районах", – отметил в беседе с OBOZREVATEL Валерий Чешук.

Женщинам профессор советует раз в год обязательно посещать гинеколога, чтобы пройти осмотр и сдать специальный мазок. После 50 лет женщины обязательно раз в год должны делать маммографию, а до 50 лет – УЗИ. Также можно сдать кровь на специальный онкомаркер яичников, он выявит болезнь на ранней стадии.

Врач

Мужчинам, особенно после 50 лет, нужно раз в год бывать у уролога. "Простата коварна, там может образоваться маленькая опухоль, которая сразу даст метастазы", – уточняет Валерий Чешук. Также стоит сдать анализ крови на онкомаркер рака предстательной железы. Он достаточно информативен.

Что касается рака толстой кишки, то также раз в год каждый должен сдать анализ кала на скрытую кровь: "Если в кишечнике есть опухоль, то ее эпителий поврежден и выделяется кровь. При анализе это сразу можно выявить".

Профессор Валерий Чешук говорит, что не стоит опасаться компьютерной диагностики и маммографии: "Это раньше были старые аппараты, которые давали большую нагрузку, и они могли вызвать онкологию. Сейчас аппараты уже современные, они безопаснее, чем флюорография".

Что касается онкомаркеров, то они эффективно выявляют болезнь на ранней стадии при раке яичников у женщин и раке предстательной железы. А , например, рак молочной железы на ранних стадиях онкомаркер не выявит. Поэтому тут самый эффективный метод – маммография, причем регулярная, раз в год.

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