Ребенок попал к врачам: в Днепре разгорелся скандал в детском саду

В Днепре в детском саду №195 воспитательница попала в скандал, позволив себе ударить по рукам ребенка с задержкой в речевом развитии, из-за чего тот попал к врачам.

Историей поделилась на странице "Батьки SOS" в Facebook мама девочки. По ее словам, ребенку назначили сильный препарат Атарикс, а в детском саду на инцидент так и не отреагировали должным образом.

"Сейчас ребенок на обследовании, назначен сильный очень препарат Атаракс – о нем в фото. Воспитателю я написала и еще и мнение психотерапевта – после чего она меня занесла в черный список. У директора я была, с воспитателем якобы поговорили. И нам снова возвращаться в эту группу, и снова там без перемен. Только ребенка ввели в ремиссию и снова откат и лекарства сильнее", – рассказала она.

Иллюстрация iac.kz

Женщина также показала заключение психотерапевта, который зафиксировал серьезные проблемы со здоровьем девочки, которые стали следствием инцидента.

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Пользователей в комментариях возмутило поведение воспитательницы. "Требуйте увольнения воспитателя, идите выше директора", "Жалуйтесь заведующей,если не поможет то в исполком в отдел дошкольного образования", – посоветовали женщине, отметив, что подобные действия сотрудница детского сада могла допускать и с другими воспитанниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мама воспитанника детского сада №225 заявила, что там ее ребенка довели до невроза.

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