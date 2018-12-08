''Ребенка ударило током'': в Днепре стоматологическая клиника угодила в скандал

Родители школьника в Днепре обвинили стоматологическую клинику в опасных процедурах, потому что у 8-летнего мальчика после посещения электрофореза остался ожог на руке.

Как говорится в сюжете ТСН, Глеб Липский пожаловался уже после того, как посетил врача, а медики утверждают, что подобные последствия получились впервые, (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Шок! Как ребенку это выжигалось! Ни одной маме, ни одному ребенку я не могу этого пожелать", – рассказала мама мальчика Юлия Липская.

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Врачи в клиники заверили, что подобную процедуру получают ежедневно десятки детей, и ни у кого не было проблем. Они описали работу электрофореза: одни электроды накладываются на руку, другие с раствором – на челюсть. Это 15-минутная процедура по укреплению эмали.

Медсестра, которая в тот день работала с Глебом, заявила, что делала все, как следует и спрашивала у мальчика о самочувствии. Ребенок отвечал, что у него ничего не болит.

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"Просто немного пощипывало – и все. А вот потом под конец уже ударило током. Я спокойно пошел, я немного застенчивый мальчик, и не могу вот просто так говорить. Меня спросили – на тот момент мне уже было нормально", – рассказал Липский.

Он пожаловался на боль отцу уже после процедур, и через полчаса рассерженный родитель вернулся в клинику. В ответ от него потребовали показать ребенка, однако мальчика уже отвели на спортивную тренировку.

Главный врач поддержал медсестру Наталью Сердюк, заявив, что Глеб не смог бы терпеть ожог. Через несколько часов после происшествия школьника привели на осмотр, а медсестра посоветовала обработать раны пенкой от ожогов. Женщина получила выговор, что не сообщила врачу об инциденте. Ее отстранили на время служебного расследования. Медики предположили, что у ребенка во время процедуры был рисунок на руке.

"Какой-то случай аллергической реакции. Возможно, вытирали это тату. Может, реакция с этим электрофорезом с калием и хной – я не знаю, какой там был рисунок", – сказала руководитель поликлиники Татьяна Демишева.

В свою очередь медики уверяют, что удар током не был возможен, потому что аппарат прошел все проверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в больнице в Винницкой области умер младенец, в чем родители ребенка обвиняют врачей.