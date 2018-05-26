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Развивает 12 типов рака: ученые назвали опасное распространенное заболевание

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Ожирение значительно усиливает вероятность развития 12 типов рака.

К такому выводу пришли сотрудники Всемирного фонда исследований на основе изучения 17 типов онкологических заболеваний в своем докладе, передает "24 канал".

В исследовании участвовали свыше 50 миллионов людей. Как выяснили ученые, ожирение повышает риск развития следующих типов рака: онкологические заболевания полости рта и горла, печени, желудка, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы, прямой и толстой кишки, яичников, молочной железы, матки и простаты.

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Специалисты порекомендовали придерживаться диеты с высоким содержанием овощей и фруктов (ежедневно 400 граммов), бобовых и цельнозерновых продуктов.

Кроме того, продуктами, повышающими риск развития рака, оказались: алкоголь, подслащенные напитки, красное мясо, фастфуд и полуфабрикаты.

По мнению ученых, питательные вещества следует получать из пищи, а не через пищевые добавки и поливитамины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли способ для лечения рака мозга.

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Темы
ЗдоровьеИсследование ученых
Объект
рак
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