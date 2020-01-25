Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Размер имеет значение! Медики предупредили об опасности жира на животе

316
Читать материал на украинском

Наличие жира на "боках" и животе может привести к серьезным последствиям и ухудшению здоровья.

В частности, большая талия увеличивает риск повторного сердечного приступа. Об этом заявили швейцарские ученые-медики, чью научную работу опубликовал Европейский журнал профилактической кардиологии.

Отмечается, что они собрали показатели в более чем 20 тысяч пациентов, у которых когда-то уже случался инфаркт миокарда. И примечательно, что у 1700 из них приступ повторялся.

Жир на животе увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Жир на животе увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Во время исследования ученые измерили объем талии больных и разделили их на несколько групп. Результаты показали, что у тех, кто обладал наибольшим количеством жира на животе, вероятность второго инфаркта или инсульта повысилась на 21%.

К тому же подчеркивается, что риски увеличиваются у мужчин с талией более 94 сантиметров, а у женщин – более 80-ти.

Помимо этого, при анализе данных также учитывались и другие факторы, например, вредные привычки и в целом образ жизни.

Так исследователи пришли к выводу, что во время наблюдения за пациентами с больным сердцем обязательно нужно учитывать их телосложение. При этом полным людям крайне необходимо прописывать правильное питание и физические упражнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, рацион питания с достаточно высоким содержанием белка может уменьшить запасы жира на животе и улучшить здоровье.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Здоровье Исследование ученых
Место
Швеция
Теги
исследование ожирение медицина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости