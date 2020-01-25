Размер имеет значение! Медики предупредили об опасности жира на животе

Наличие жира на "боках" и животе может привести к серьезным последствиям и ухудшению здоровья.

В частности, большая талия увеличивает риск повторного сердечного приступа. Об этом заявили швейцарские ученые-медики, чью научную работу опубликовал Европейский журнал профилактической кардиологии.

Отмечается, что они собрали показатели в более чем 20 тысяч пациентов, у которых когда-то уже случался инфаркт миокарда. И примечательно, что у 1700 из них приступ повторялся.

Жир на животе увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Во время исследования ученые измерили объем талии больных и разделили их на несколько групп. Результаты показали, что у тех, кто обладал наибольшим количеством жира на животе, вероятность второго инфаркта или инсульта повысилась на 21%.

К тому же подчеркивается, что риски увеличиваются у мужчин с талией более 94 сантиметров, а у женщин – более 80-ти.

Помимо этого, при анализе данных также учитывались и другие факторы, например, вредные привычки и в целом образ жизни.

Так исследователи пришли к выводу, что во время наблюдения за пациентами с больным сердцем обязательно нужно учитывать их телосложение. При этом полным людям крайне необходимо прописывать правильное питание и физические упражнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, рацион питания с достаточно высоким содержанием белка может уменьшить запасы жира на животе и улучшить здоровье.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!