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Растут в Карпатах: украинский биохимик назвала средства против старения

3.5тЧитать материал на украинском

Радиола розовая (Золотой корень) и горечавка желтая, которые растут в Карпатах, обладают веществами, которые способны приостановить процесс старения.

Об этом рассказала украинский биохимик, лауреат премии "Для женщин в науке" Мария Байляк в интервью "Укринформу", подчеркнув, что сейчас говорить об изобретении "эликсира молодости" рано, однако учеными ведутся соответствующие исследования.

"Мы изучали некоторые природные вещества и их способность замедлить определенные возрастные изменения и продлить жизнь. Акцентировали свое внимание на антивозрастных свойствах веществ растительного происхождения и препаратов из радиолы розовой, известной еще как Золотой корень. Еще горечавка желтая. Эти два растеньица растут у нас в Карпатах", — рассказала она.

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По словам Байляк, радиолу можно добавлять в кремы, что уже практикуется косметологами в иностранных государствах. Благодаря этому растению происходит процесс омоложения кожи.

"Впрочем, женщинам могу уже рекомендовать против морщин альфа-кетоглутаровой кислоту, которую мы тоже исследовали. В аптеках он продается как добавка к тем препаратам, которые придают энергии и рекомендуют людям, которые занимаются спортом. Если употреблять эти препараты, состояние кожи улучшится, как и ее упругость", — посоветовала биохимик.

Мария Байляк

Мария Байляк

ukrinform

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили о том, что нашли способ существенно продлить жизнь. По их словам, была найдена молекула, которая, возможно, играет одну из ключевых ролей в процессе старения.

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Место
Украина
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