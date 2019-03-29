Рассадник микробов: выяснилась опасность популярного диетического продукта

Свежие салаты в пластиковых упаковках содержат огромное количество плесени и болезнетворных микробов.

К такому выводу пришло австрийское Общество по информированию потребителей (VKI), исследовав 8 образцов салатных листьев, купленных в супермаркете, пишет "Инопресса".

"Загрязненность салата микробами оказалась настолько высокой, что мы можем только посоветовать не употреблять их в пищу", – подчеркнула эксперт по питанию из VKI Нина Зигенталер.

informupack.ru

Отмечается, что превышение содержания дрожжевых грибков было обнаружено в шести видах салата. Один из продуктов был особенно сильно заражен плесневыми грибками, в других были обнаружены листерии.

Эксперты предостерегли, что беременным женщинам, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетов рекомендуется полностью исключить зелень в упаковках из рациона.

"Когда люди приносят салаты домой в неохлажденном виде – а именно так, вероятно, и делают потребители, – они поедают настоящий рассадник микробов", – резюмировали австрийские ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии ученые обнаружили резистентные бактерии кишечной палочки в упаковках с салатом, купленных в супермаркете.

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