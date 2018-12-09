Распухли в два раза: британка превратилась в "человека-слона" после косметической процедуры

23-летняя медсестра Билли Рукрофт из Великобритании превратилась в настоящего "человека-слона" после стандартной косметической процедуры.

Ее губы распухли и стали вдвое больше. Перел этим она пригласила косметолога прямо домой. Специалист вколол наполнитель в губы клиентки прямо посреди гостиной и покинул дом, пишет Metro.

Уже через полчаса Билли поняла, что творится что-то неладное.

Билли Рукрофт Metro

"Мои губы увеличились настолько, что стали выглядеть так, будто собирались лопнуть. Верхняя губа была огромной, а нижняя — касалась подбородка. Я была как человек-слон", — рассказала клиентка.

Она позвонила горе-косметологу и он посоветовал немедленно ехать в больницу. Там Билли не смогла объяснить, что с ней случилось: к тому моменту она просто не могла говорить. Через семь часов ожидания жертве косметологии наконец сделали уколы стероидов и ввели обезболивающие.

На следующее утро наступило заметное облечение. Губы уже уменьшились в размере, но сильно болели. Порвавшаяся кожа свисала лоскутами.

"Через некоторое время губы снова приняли прежний вид, как будто я никогда не увеличивала их. Но я по-прежнему выглядела как хомяк, потому что на щеках был отек", — рассказала Билли.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная аргентинская модель практически лишилась зрения из-за хирургической процедуры по изменению цвета глаз.