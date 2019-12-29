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Раскрыт простой способ предотвратить рак

1.1т
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Ученые Национального онкологического института и Школы общественного здравоохранения Чана в США выяснили, что физические упражнения помогают снизить риск развития семи видов злокачественных опухолей.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. В исследовании приняли участие 750 тысяч пациентов.

Они оценили свой уровень физической активности, а также прошли обследование для выявления случаев заболевания 15 видами рака. Оказалось, что упражнения умеренной интенсивности (7,5-15 часов в неделю) статистически достоверно снижали риск развития семи типов злокачественных опухолей.

Физические упражнения могут предотвратить заболевания

Физические упражнения могут предотвратить заболевания

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Так, физическая активность связана с более низкой вероятностью развития рака толстой кишки у мужчин (на восемь процентов при 7,5 часа в неделю; на 14 процентов — при 15 часах в неделю), рака молочной железы у женщин (на 6-10 процентов), рака эндометрия (на 10-18 процентов), рака почки (на 11-17 процентов), миеломы (на 14-19 процентов), рака печени (на 18-27 процентов) и неходжкинской лимфомы (на 11-18 процентов у женщин).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что раковые опухоли, в частности в легких, могут вызвать весьма безобидные витамины группы В (В6, В9 или В12).

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Автор
Глеб Иванов
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