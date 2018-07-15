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Раскрыт феномен частых головокружений

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Американские специалисты считают, что проблема феномена Туллио (головокружение) напрямую связана с ложными сигналами, которые поступают от внутреннего уха в мозг.

Как передает "Телеграф", они вызывают неконтролируемые движения глаз.

Ученые провели компьютерное моделирование для симуляции перемещения эндолимфы в полукружных каналах. В ходе исследования было установлено, что этот процесс способствует возникновению бегущих механических клеток в жидкости при громком звуке.

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Механические волны влияют на рецепторы внутреннего уха, те в свою очередь посылают в мозг ложные сигналы о поворачивании головы. Быстрые непроизвольные колебательные движения глаз являются рефлексом для визуальной стабилизации.

Если же голова неподвижна, этот рефлекс вызывает головокружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля на Землю обрушится сильная магнитная буря, которая ударит по метеозависимым людям.

Место
США
Объект
здоровье
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