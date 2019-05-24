Ранее старение и слепота: Супрун назвала опасность кислородных коктейлей

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что кислородные коктейли не приносят никакой пользы и даже могут навредить здоровью.

По ее словам, идея о том, что кислород может впитываться через желудок – не более, чем легенда, придуманная в Советском Союзе. Чиновница написала на своей странице в Facebook, что на самом деле представляют данные напитки.

Так, Супрун отметила, что чрезмерное количество кислорода вредит человеку, поскольку он эволюционировал именно для того, чтобы дышать воздухом с 20% кислорода.

Кислородные коктейли 4allwomen.ru

"Его количество в нашем организме не должна повышаться. Иначе набирают обороты свободнорадикальные цепные реакции, старение, повреждения клеточных мембран и ДНК", – предупредила и. о. министра.

Она также развенчала главные мифы о хваленых коктейлях.

"Усиленное поступление кислорода не приведет к усиленной разрушения подкожного жира, например. Для этого надо больше тратить энергии", – написала Супрун.

Дополнительное поступление кислорода, по ее словам, требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания. И только с помощью медицинской аппаратуры.

"Даже недоношенным детям избыток кислорода будет вредить и даже вызвать нарушения зрения, как случилось со Стиви Уондером", – отметила чиновница.

"Мы не можем дышать желудком или кишечником. Мы дышим легкими, в которых благодаря значительной разнице в давлении углекислый газ отсоединяется от гемоглобина эритроцитов, а на его место присоединяется кислород", – пояснила она.

Кислородный коктейль Dnepr.com

Кислород, по объяснениям Супрун, – токсичный для организма газ и он не перемещается кровью в виде свободной молекулы, а переносится гемоглобином или железосодержащими ферментами.

И.о. министра отметила, что даже, если бы человек научился "дышать" желудком, от этого все равно не было бы толку.

"В одном литре коктейля в лучшем случае будет 100-150 миллиграммов кислорода. За сутки мы вдыхаем 550 литров чистого кислорода, или вдыхаем 4 литра в минуту. По сути – вместо двух литров кислородного коктейля вы можете просто сделать три глубоких вдоха", – сделала Супрун вывод о их бесполезности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала об особенностях употребления витаминов группы В, уколы которых могут спасти жизнь человеку. По ее словам, от сырой рыбы и суши лучше отказаться.

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