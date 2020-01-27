Рак заразен? Канадские ученые выдвинули необычную гипотезу

Онкологические и некоторые другие неинфекционные болезни могут передаваться от человека к человеку.

Помимо рака, это также касается ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Такую гипотезу выдвинули ученые из Канадского института перспективных исследований (CIFAR). Результаты их научной работы опубликовал немецкий портал wize.life.

По словам исследователей, заражение возможно благодаря передаче микробиома (микрофлоры) – совокупности множества микроорганизмов, которые содержатся в теле человека, в том числе на коже и во внутренних органах. К таким, отмечают они, относятся не только бактерии, но и грибки, а также различные вирусы.

Канадские ученые считают, что рак может передаваться от человека к человеку

В ходе своего научного эксперимента, ученые выяснили, что микробиом может передаваться другим организмам при непосредственном контакте или же нахождении в одном помещении. Более того, исследователи нашли сходство микрофлор кишечников у проживающих вместе супругов.

Так, микробиом пациентов они сравнили со здоровыми образцами и выявили существенные изменения в нездоровой микрофлоре. При этом подчеркивается, что модифицированный микробиом может вызвать заболевания в здоровом теле.

Эксперимент был проведен на мышах: исследователи перенесли кишечный микробиом животного с ожирением на здоровое. И в результате здоровая мышь набрала вес.

Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания и рак определяются как "неинфекционные". Считается, что они возникают из-за генетической предрасположенности, образа жизни человека и факторов окружающей среды.

Однако канадские ученые убеждены, что их гипотеза, в случае подтверждения, кардинально изменит взгляд на здравоохранение в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Великобритании нашли способ позволить медиками "настраивать" иммунную систему человека против злокачественных опухолей, что потенциально может открыть путь к созданию универсального лекарства против рака.

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