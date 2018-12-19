Рак, тромбы и язвы: выяснилось, как группа крови влияет на склонность к болезням

Группа крови человека может "рассказать" о предрасположенности к определенным болезням.

Так, исследованиями доказано, что каждый тип крови – это особенная система защиты организма от вирусов, бактерий и токсических соединений. Отсюда и склонность к различным заболеваниям, пишет Cosmopolitan.

1. Тромбы

Минимальный риск появления тромбов — у обладателей первой группы, у второй и третьей он на 30% выше, у четвертой — на 20%.

Группа крови и болезни "МК"

2. Рак желудка

Здесь опять же повезло тем, у кого первая группа. А вот у второй риск гораздо выше, но причины этого пока не известны.

3. Язвы

В этом вопросе повезло обладателям второй и третьей группы, а те, у кого первая, могут с большей вероятностью страдать от язвы желудка. Специалисты предполагают, что все дело в разном иммунном ответе на инфекцию.

4. Сердечная недостаточность

Самый высокий риск — у третьей и четвертой групп, а у первой и второй — на четверть меньше. Почему так — пока никто не знает.

5. Рак поджелудочной железы

И вновь обладатели первой группы имеют наименьшие шансы заболеть, а вот у второй риск выше на 32%, у четвертой — на 51%, а у третьей — на 72%. Эту статистику связывают с генетическими факторами, а также влиянием кровяных антител на воспаление в организме.

В качестве профилактики медики указывают здоровый образ жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество новых случаев заболевания раком в 2018 году в мире увеличилось до 18 млн. По прогнозам, в 2040 году этот показатель может вырасти до 30 млн. Различными формами рака болеет около миллиона украинцев, более 130 тыс. новых случаев регистрируются ежегодно.