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/Онкология

Рак, тромбы и язвы: выяснилось, как группа крови влияет на склонность к болезням

2.3тЧитать материал на украинском

Группа крови человека может "рассказать" о предрасположенности к определенным болезням.

Так, исследованиями доказано, что каждый тип крови – это особенная система защиты организма от вирусов, бактерий и токсических соединений. Отсюда и склонность к различным заболеваниям, пишет Cosmopolitan.

1. Тромбы

Минимальный риск появления тромбов — у обладателей первой группы, у второй и третьей он на 30% выше, у четвертой — на 20%.

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Группа крови и болезни

Группа крови и болезни

"МК"

2. Рак желудка

Здесь опять же повезло тем, у кого первая группа. А вот у второй риск гораздо выше, но причины этого пока не известны.

3. Язвы

В этом вопросе повезло обладателям второй и третьей группы, а те, у кого первая, могут с большей вероятностью страдать от язвы желудка. Специалисты предполагают, что все дело в разном иммунном ответе на инфекцию.

4. Сердечная недостаточность

Самый высокий риск — у третьей и четвертой групп, а у первой и второй — на четверть меньше. Почему так — пока никто не знает.

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5. Рак поджелудочной железы

И вновь обладатели первой группы имеют наименьшие шансы заболеть, а вот у второй риск выше на 32%, у четвертой — на 51%, а у третьей — на 72%. Эту статистику связывают с генетическими факторами, а также влиянием кровяных антител на воспаление в организме.

В качестве профилактики медики указывают здоровый образ жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество новых случаев заболевания раком в 2018 году в мире увеличилось до 18 млн. По прогнозам, в 2040 году этот показатель может вырасти до 30 млн. Различными формами рака болеет около миллиона украинцев, более 130 тыс. новых случаев регистрируются ежегодно.

Читайте все новости по теме "онкология" на OBOZREVATEL.

Темы
онкологияБорьба с онкологией
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