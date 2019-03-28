Рак помолодел? Ученые забили тревогу из-за опасной тенденции

Некоторые виды рака в последние десятилетия существенно "помолодели" и начали поражать, в основном, людей в возрасте 20 - 30 лет. Однако, ученые заверили, что эта тенденция распространяется лишь на небольшую часть онкозаболеваний.

Так, в Европе и США с 2008 по 2016 год на 7,4% возросло количество случаев рака кишечника среди молодых людей 20-39 лет, выяснили специалисты из Медицинского центра университета Эразма Роттердамского, пишет "Газета.ру".

Причин роста заболеваемости раком кишечника среди молодежи может быть много, отмечают исследователи. "Это ожирение, диабет, микробиом, недостаточная активность, обработанное мясо? Мы пока не знаем", — сказала доктор Манон Спаандер.

По мнению онкологов из Массачусетской больницы общего профиля, ожирение играет в повышении риска развития рака кишечника у молодых людей ведущую роль — по крайней мере, у женщин.

В частности, рак кишечника, матки и желчного пузыря сегодня встречается у людей моложе 50 лет в два раза чаще, чем среди поколения "бэби-бумеров" (рожденных в 1946-1964 годах) в том же возрасте. Наиболее сильный рост наблюдался среди людей 20-30 лет, говорят ученые.

По мнению исследователей, причина в том, что в последние десятилетия "новые поколения по всему миру раньше сталкиваются с опасностями избыточного веса и дольше им подвергается".

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Также выросло число случаев рака полового члена, ассоциированного с вирусом папилломы человека. Если раньше он поражал в основном пожилых мужчин 70-80 лет, то сейчас к врачам обращаются 30-40-летние пациенты, рассказала канадский онколог Джулиана Крук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Королевского колледжа Лондона провели опрос среди пациентов, чтобы определить наиболее распространенные симптомы рака мозга, на которые не обращают внимания.

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