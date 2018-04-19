Рак можно определить в режиме реального времени: появился прибор

Разработчики Google презентовали прототип "умного микроскопа", который позволяет обнаружить раковые клетки в режиме реального времени.
Компьютер может анализировать изображение с камеры и пометить области, похожие на злокачественные образования, пишет "Лайф".
Отмечается, что это делается при помощи встроенного в него экрана дополненной реальности.
Создатели рассказали, что за основу для подобной разработки можно взять обычный прибор, который применяют в больницах и исследовательских центрах.
Специалисты также подчеркнули, что им было необходимо интегрировать экран дополнительной реальности в оптику и сформировать глубокую нейронную сеть.
Эксперты корпорации сконцентрировали свое внимание на метастазах рака молочной железы в сигнальных лимфоузлах и раке предстательной железы.
Как сообщал "Обозреватель", международная команда исследователей обнаружила новый противораковый белок LHPP. Он предотвращает неконтролируемую пролиферацию (размножение) злокачественных клеток в печени.
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