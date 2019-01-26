Рак может самоуничтожиться: ученые сделали прорыв в лечении

Клетки в предраковом состоянии способен уничтожить абсолютно естественный процесс в организме.

Так, предотвратить образование злокачественных опухолей помогает аутофагия – естественный механизм клетки, благодаря которому она избавляется от всего ненужного (в переводе с древнегреческого "самоедство"), сообщает "Лайф.ру".

Эксперты из Института биологических исследований имени Джона Салька в Калифорнии и германского Гейдельбергского университета пришли к выводу, что аутофагия способна уничтожать нездоровые клетки еще до того, как они становятся раковыми.

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Чтобы убедиться в верности своих выводов, учёные в рамках теста "отключили" аутофагию в подопытных предраковых клетках. Выяснилось, что они продолжали делиться и вызывать смертельную болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые определили ключевой процесс во всех клетках человека, который способствует старению, а также развитию рака.

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