Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

Рак может самоуничтожиться: ученые сделали прорыв в лечении

802Читать материал на украинском

Клетки в предраковом состоянии способен уничтожить абсолютно естественный процесс в организме.

Так, предотвратить образование злокачественных опухолей помогает аутофагия – естественный механизм клетки, благодаря которому она избавляется от всего ненужного (в переводе с древнегреческого "самоедство"), сообщает "Лайф.ру".

Эксперты из Института биологических исследований имени Джона Салька в Калифорнии и германского Гейдельбергского университета пришли к выводу, что аутофагия способна уничтожать нездоровые клетки еще до того, как они становятся раковыми.

Новости
Находит рак и убивает: украинцы создали революционный метод борьбы с онкологией

Рак может самоуничтожиться: ученые сделали прорыв в лечении

МедикФорум

Чтобы убедиться в верности своих выводов, учёные в рамках теста "отключили" аутофагию в подопытных предраковых клетках. Выяснилось, что они продолжали делиться и вызывать смертельную болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые определили ключевой процесс во всех клетках человека, который способствует старению, а также развитию рака.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "онкология" на OBOZREVATEL.

Темы
онкологияБорьба с онкологией
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины