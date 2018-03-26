Рак и ожирение: названы пять самых опасных дешевых продуктов

Дешевые колбасы, сосиски, полуфабрикаты, твердые сыры, рыбные консервы и сладости вошли в пятерку самых опасных продуктов, которые вызывают самые опасные болезни.

Журналисты "Фактов" на ICTV рассказали, чем опасны дешевые продукты.

Колбасы и сосиски

Нельзя покупать колбасу и сосиски за 40 или 60 гривен за килограмм, ведь обработанные мясные изделия – это ядовитые канцерогены. А они в свою очередь провоцируют рак. И это доказано Всемирной организацией здравоохранения, отмечают эксперты.

"Чаще всего провоцируют рак толстого кишечника, прямой кишки, мочевого пузыря, поджелудочной железы", – рассказала гастроэнтеролог Наталья Дяченко.

Полуфабрикаты

В замороженных пельменях, варениках, блинах и т.д. содержатся трансжиры, фосфаты и другие опасные вещества. Еще - хранят эти полуфабрикаты как-нибудь, поэтому можно получить пищевое отравление.

Твердые сыры

Технологи утверждают: по низкой цене может быть только сырный продукт, в котором ноль молока, зато полно опасных трансжиров, а точнее – обычного маргарина. Потребление таких псевдосыров может привести к изжоге, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и не только.

Рыбные консервы

Во-первых, дешевые образцы опасны тем, что тяжелые металлы из банки могут попасть в саму рыбу. А, во-вторых, ни в коем случае нельзя покупать акционные консервы, у которых заканчивается срок хранения. Эти продукты могут вызвать ботулизм – смертельную болезнь, которая лечится только в стационаре.

Дешевые сладости

Все дешевые сладости с использованием пальмового кокосового масла вместо сливочного масла, искусственных красителей. Натуральные будут дороже.

"Они вызывают гипертоническую болезнь, ожирение печени, приводят к циррозу печени, поджелудочной железы, ожирению сердца", – дополняет Наталья Дяченко.

Специалисты советуют покупать дорогие и качественные продукты.

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