Рак, диабет и инфаркт: выяснилась новая опасность недосыпа

Здоровый сон помогает бороться с лишним весом. При этом его нарушения могут и вовсе привести к смерти.

Такое заявление сделали специалисты Европейского медицинского института избыточного веса (IMEO), расположенного в Мадриде, сообщает "РИА Новости".

Когда человек спит меньше положенного, организм пытается компенсировать энергетический дисбаланс, увеличивая выработку грелина (гормона голода) и сокращая концентрацию лептина (гормон, регулирующий энергетический обмен), объясняют эксперты.

При этом они обращают внимание на то, что сон меньше положенного в раннем возрасте повышает риск появления уже во взрослом возрасте таких заболеваний как ожирение, диабет, инфаркт, инсульт, а также некоторых видов рака – в том числе рака молочной железы и колоректального рака.

Новорожденные должны спать от 14 до 17 часов, дети младше пяти лет – по 10-13 часов, с пяти лет и до подросткового возраста – от 9 до 11 часов, взрослым достаточно 7-9 часов сна.

Если из-за смены часовых поясов, ночных смен, стресса или бессонницы сон такой продолжительности невозможен, то специалисты советуют спать по 20-30 минут днем дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что сон восстанавливает поврежденные участки ДНК, которые накапливаются за время дневной активности.

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