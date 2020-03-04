Не узнаешь, пока не поздно: пять тяжелых болезней, которые не имеют симптомов

Бывает, человек внезапно узнает, что серьезно болен. Болезнь протекает незаметно, а потом, как гром среди ясного неба, заявляет о себе.

Какие заболевания протекают без ярко выраженных симптомов — в нашем материале.

Этим заболеванием страдают миллионы людей по всей планете. Половина заболевших сначала даже не знает о своем диагнозе. Ранние стадии диабета II типа не имеют ярко выраженных симптомов.

Сахарный диабет

Болезнь представляет собой хроническое нарушение обмена веществ. Оно связано с недостаточностью инсулина, ответственного за усвоение сахаров. Глюкоза не усваивается организмом и накапливается в крови.

Типичные симптомы:

чрезмерная жажда,

голод,

потеря веса,

частое мочеиспускание,

усталость,

медленно заживающие раны,

ослабление зрения.

При отсутствии лечения могут начаться тяжёлые осложнения: диабетическая кома, нарушение зрения, диабетическая стопа, почечная недостаточность и сердечно — сосудистые болезни.

Эта болезнь поначалу малозаметна. Поджелудочная железа — небольшой орган, участвующий в пищеварении и выделении гормонов. Симптомы опухоли схожи с проявлением других заболеваний: боли в верхней части живота, слабость, озноб, потеря веса и аппетита, тошнота и рвота. Поэтому рак поджелудочной диагностируют слишком поздно.

Рак поджелудочной железы.

Современная медицина пока не способна эффективно лечить этот вид онкологии.

Это группа заболеваний печени. Вирус гепатита может присутствовать в организме в течение нескольких лет, не вызывая при этом никаких симптомов. У гепатита С инкубация длится до 50 суток, но течение инфекции может быть скрытым, без единого признака до самых тяжелых повреждений печени.

Больной гепатитом

Первыми симптомами при вирусных гепатитах может стать общее недомогание. Такие проявления вполне можно списать на многие другие болезни. А вот наличие пожелтения кожи и глазных белков — это уже один их характерных признаков гепатита. Также, наряду с этим, симптоматика гепатита включает в себя боли в области правого бока, под ребрами, изменение цвета мочи и стула, тошноту. Часто болезнь протекает на фоне повышения температуры.

Вирус иммунодефицита давно перестал быть уделом групп риска: наркоманов, проституток и гомосексуалистов. Сейчас он распространён и среди обычных людей. Этому благоприятствует бессимптомное начало протекания недуга.

Вирус иммунодефицита человека.

На второй стадии болезнь похожа на простуду: повышение температуры, увеличение лимфоузлов, боль в горле. Чаще всего вирус передаётся через кровь и половым путём. В быту заражение невозможно. Болезнь неизлечима, но благодаря ранней диагностике и лекарственной терапии человек может вести активный образ жизни. Отсутствие медицинской помощи приводит к печальным последствиям, наступает СПИД.

Проявления болезни носят смазанный характер, их сложно отличить от других неврологических симптомов. У некоторых больных они и вовсе не проявляются.

Аневризма головного мозга

При этой патологии сосуды головного мозга выпячиваются и сдавливают окружающие ткани. Необходимо обращение к врачу, если дают знать о себе:

нарушения и чувствительности рук и ног,

глазная боль,

онемение лица.

Главная опасность заболевания в том, что оно может закончиться кровоизлиянием в мозг. Внимательное отношение к своему здоровью, раннее обращение к медикам поможет сохранить здоровье и активную жизненную позицию.

Ранее кардиохирург Борис Тодуров рассказал MedOboz, какие признаки "кричат" о том, что с сердцем не все в порядке, и что вам необходимо срочно идти к врачу.

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