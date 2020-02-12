Зря пожертвовал жизнью: в Индии мужчина перепутал болезнь с коронавирусом и убил себя

Житель Индии перепутал инфекцию мочевыводящих путей с симптомами смертельного коронавируса из Китая и убил себя, чтобы не распространять болезнь.

Трагедия произошла с 54-летним Балакришнаей из индийского округа Читтур (штата Андхра-Прадеш). Об этом в среду, 12 февраля, сообщает The News Minute.

Отмечается, что он обратился к врачам, которые не обнаружили коронавирус и просто посоветовали носить медицинскую маску. Из-за недопонимания с медиками мужчина начал себя убеждать, что он все же неизлечимо болен.

В Индии мужчина убил себя, заподозрив коронавирус

Балакришнайя просил жителей своей деревни держаться подальше от него, опасаясь, что заразит их. По словам его сына, отец запаниковал и твердо верил, что он заразился коронавирусом. Через какое-то время он начал говорить о самоубийстве.

Посмотрев ролики в интернете, мужчина окончательно убедил себя в заражении и покончил жизнь самоубийством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии заявили об успешном излечении первой пациентки с коронавирусом. Другие двое зараженных студентов также пошли на поправку.

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