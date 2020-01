"Зомби-апокалипсис": появились новые пугающие видео из охваченного вирусом Китая

В сети показали новые видео из китайского города Ухань, где бушует новый смертельный коронавирус.

Известно, что многомиллионник переведен на карантин: на данный момент закрыты выезды, остановлен общественный транспорт (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В соцсетях гуляют пугающие кадры, сделанные на улицах города и в аэропорту. К примеру, там можно заметить передвижные изоляторы для зараженных и медиков в спецодежде.

По состоянию на утро 23 января, по официальным данным, число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 617.

At least 17 people have died and over 500 infected by the 2019-nCoV - the mysterious new Coronavirus that started in Wuhan, China. pic.twitter.com/542QoEbgPD