Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

"Зомби-апокалипсис": появились новые пугающие видео из охваченного вирусом Китая

3.4т
Читать материал на украинском

В сети показали новые видео из китайского города Ухань, где бушует новый смертельный коронавирус.

Известно, что многомиллионник переведен на карантин: на данный момент закрыты выезды, остановлен общественный транспорт (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Эпидемия в Китае стремительно обрушила мировые цены на нефть

В Китае бушует коронавирус

В Китае бушует коронавирус

Скриншот с видео

В соцсетях гуляют пугающие кадры, сделанные на улицах города и в аэропорту. К примеру, там можно заметить передвижные изоляторы для зараженных и медиков в спецодежде.

По состоянию на утро 23 января, по официальным данным, число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 617.

"Зомби-апокалипсис": появились новые пугающие видео из охваченного вирусом Китая
"Зомби-апокалипсис": появились новые пугающие видео из охваченного вирусом Китая

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кадры, на которых показана якобы транспортировка зараженного новым видом коронавируса в Китае, шокировали сеть.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
1
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этом сайте лeгко найти крaсивую дeвушку для сeкса в своем гoроде uasexworld.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости