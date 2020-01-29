Знает из первых уст: Комаров рассказал, стоит ли украинцам паниковать из-за коронавируса

Телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, который недавно вернулся из Китая, заявил, что украинцы могут не волноваться из-за эпидемии смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV.

Как он отметил в программе "Сніданок з 1+1", после возвращения из Китая, он продолжает общаться с местными жителями, с которыми подружился, поэтому ситуацию по эпидемии комментирует из первых уст, передает ТСН.

"Знакомые китайцы успокаивают, говорят, что украинцам вообще нечего волноваться, потому что Ухань пока закрыт. Некоторые люди не ходят на работу и стараются не выходить из дома", – заявил путешественник.

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Также Комаров отметил, что большинство умерших от коронавируса это люди 80 лет и старше.

"Для полуторамиллиардного населения умерших до 150 человек процент невелик. Мои друзья из Китая сказали, что многие из этих людей пожилого возраста. И в принципе все симптомы такие же как у ОРВИ и вируса гриппа", – сообщил ведущий.

По его словам, вероятность заразиться коронавирусом очень мала.

"Что важно для украинцев, это то, что у нас нет систем, у нас невозможно проверить коронавирус это или нет. Но для того, чтобы он здесь появился, это в Ухане кто-то должен побыть в физическом контакте с зараженным коронавирусом лицом, заразиться и привезти его сюда. Но это маловероятно. Поэтому я думаю, мы можем быть спокойными, вести здоровый образ жизни и если заболели, то не выходить из дома, а лечиться", – успокоил Комаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV состоянию на утро 29 января резко выросла до 6062, погибли уже 134 человека.

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