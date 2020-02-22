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/ Общество

Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах: на него набросились

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Эвакуированным из Китая в медицинском центре "Новые Санжары" запрещено выходить на улицу, поэтому из развлечений у них есть только телефон и телевизор.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал киевский журналист Александр Махов, который находится вместе с эвакуированными на 14-дневном карантине. Он пожаловался на скуку и предложил развлечь людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Журналист попросил устроить концерт, передать книги или привезти стол для настольного тенниса в медучреждение. Пользователи раскритиковали идею Махова и буквально набросились на него.

Журналист Александр Махов

Журналист Александр Махов

Скриншот из видео

"Я призываю полтавские коллективы, чтобы вы приехали под стены этого заведения в Новые Санжары, например, туда, где контрольно-пропускной пункт, и устроили для пассажиров и членов екипажа небольшой концерт. Я думаю, что люди будут довольны поддержкой", – сказал журналист на видео.

Под публикацией Махова оставили около 200 комментариев. Большинство пользователей поддержали предложение журналиста и спросили, куда можно передать книги для эвакуированных. Но нашлись и те, кто назвали это шоком и перебором.

Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах
Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах
Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах
Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах
Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах
Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах
Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах
Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах
Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах
Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах
Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах
Журналист предложил развлечь эвакуированных в Новых Санжарах

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая показала, как прошел ее первый день на карантине в Новых Санжарах с эвакуированными из Китая людьми.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина Полтава
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Надо им потом дать медали,ордена и новые квартиры за их героизм и достижения.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
СМИ травит народ, который пытается себя защитить, а они ещё и масло в огонь подливают. Почему украинцы всё делают через задницу ?
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