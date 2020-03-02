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/ Пульмонология

Житель Тернополя соврал полиции и медикам о заболевании коронавирусом

1.4т
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Житель Тернополя выдумал историю о заболевании коронавирусом своего кума ради быстрого приезда скорой помощи.

Об инциденте сообщила пресс-служба местной полиции. 41-летний мужчина рассказал, что у него подскочило давление, но скорая отказалась приехать из-за того, что "с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу".

Затем он придумал "легенду" о своем куме, который живет в соседней квартире, и вызвал медиков на его адрес.

"Разъяренный я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил в скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали", – рассказал мужчина.

Житель Тернополя соврал полиции и медикам о заболевании коронавирусом

Житель Тернополя соврал полиции и медикам о заболевании коронавирусом

tp.npu.gov.ua

По приезду дверь полиции никто не открыл, но на следующий день жильца квартиры разыскали. Сам он заявил, что не знал об инциденте и назвал настоящего владельце номера, с которого звонили.

Против злоумышленника возбудили административное производство за заведомо ложный вызов. Мужчине грозит штраф 3-7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Житель Тернополя соврал полиции и медикам о заболевании коронавирусом

Житель Тернополя соврал полиции и медикам о заболевании коронавирусом

tp.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Министерстве здравоохранения Украины дали советы, что делать гражданам, которые выявили у себя симптомы, похожие на коронавирус COVID-2019.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая подчеркнула, что нужно обязательно придерживаться правил гигиены и по возможности избегать массового скопления людей, чтобы минимизировать риски заболеть коронавирусом.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
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