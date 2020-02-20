Зараженные на Diamond Princess украинцы побороли коронавирус: первые подробности

Двое украинцев, что заразились коронавирусом на лайнере "Diamond Princess" в Японии, выздоровели.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"Как (какая ситуация. – Ред.) с нашими членами экипажа на Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу? Кстати, ни одно масс-медиа не сообщило, что они выздоровели. Это та статистика – 15% выздоровевших, среди них есть два украинца. Почему-то об этом мы забываем", – отметил депутат.

Лайнер Diamond Princess

Добавим, что 20 февраля на лайнере "Diamond Princess" от коронавируса умерли два пассажира.

Напомним, что 9 февраля стало известно, что украинец на борту Diamond Princess заразился китайским коронавирусом. 10 февраля смертельным вирусом заразился еще один гражданин Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения на наличие смертельного коронавируса.

По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess.

Украинец, оказавшийся на борту, рассказал о происходящем.

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