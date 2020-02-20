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/ Пульмонология

Зараженные на Diamond Princess украинцы побороли коронавирус: первые подробности

2.4т
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Двое украинцев, что заразились коронавирусом на лайнере "Diamond Princess" в Японии, выздоровели.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"Как (какая ситуация. – Ред.) с нашими членами экипажа на Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу? Кстати, ни одно масс-медиа не сообщило, что они выздоровели. Это та статистика – 15% выздоровевших, среди них есть два украинца. Почему-то об этом мы забываем", – отметил депутат.

Лайнер Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess

Добавим, что 20 февраля на лайнере "Diamond Princess" от коронавируса умерли два пассажира.

Напомним, что 9 февраля стало известно, что украинец на борту Diamond Princess заразился китайским коронавирусом. 10 февраля смертельным вирусом заразился еще один гражданин Украины.

Смотреть видео с 9:00

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Михаил Радуцкий
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