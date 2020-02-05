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/ Пульмонология

Заперли по каютам: в Японии объявили карантин на круизном лайнере. Фото

2.3т
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У 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, что стоит в японском порту Иокогама, обнаружили коронавирус.

На данный момент только 300 из 3700 пассажиров прошли тестирование на вирус, поэтому количество зараженных может возрасти. При этом все десять случаев заболевания зафиксированы у людей старше 50 лет, пишет ВВС.

"Мы заставили их (зараженных) сойти с судна, и мы отправляем их в медицинские учреждения", – сообщил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като.

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Проверки начались после того, как 80-летний мужчина из Гонконга, который был на корабле в прошлом месяце, заболел коронавирусом. Установлено, что пассажир сел на круизное судно в Иокогаме, 20 января и высадился в Гонконге 25 января.

Предварительно известно, что пассажиры и экипаж на корабле теперь будут находиться в карантине в течение 14 дней. При этом в японском минздраве подчеркнули, что "экипаж и пассажиры будут находиться на борту столько, сколько потребуется".

Лайнер Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess

Карантин на лайнере Diamond Princess

Карантин на лайнере Diamond Princess

"Сейчас мы официально на карантине. Мы должны оставаться на борту корабля, и мы ограничены нашими каютами", – рассказала одна из пассажирок.

Круизный лайнер Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess

Другая пассажирка сообщила, что у ее 80-летней матери закончились лекарства.

"У нас проблемы из-за того, что нет лекарств. Многие пассажиры старые, и некоторые такие же обеспокоенные, как и мы", – добавила она.

Карантин на лайнере Diamond Princess

Карантин на лайнере Diamond Princess

Карантин на лайнере Diamond Princess

Карантин на лайнере Diamond Princess

Карантин на лайнере Diamond Princess

Карантин на лайнере Diamond Princess

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии задержали круизный лайнер из-за подозрения симптомов смертельного коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Япония
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