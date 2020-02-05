Заперли по каютам: в Японии объявили карантин на круизном лайнере. Фото

У 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, что стоит в японском порту Иокогама, обнаружили коронавирус.

На данный момент только 300 из 3700 пассажиров прошли тестирование на вирус, поэтому количество зараженных может возрасти. При этом все десять случаев заболевания зафиксированы у людей старше 50 лет, пишет ВВС.

"Мы заставили их (зараженных) сойти с судна, и мы отправляем их в медицинские учреждения", – сообщил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като.

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Проверки начались после того, как 80-летний мужчина из Гонконга, который был на корабле в прошлом месяце, заболел коронавирусом. Установлено, что пассажир сел на круизное судно в Иокогаме, 20 января и высадился в Гонконге 25 января.

Предварительно известно, что пассажиры и экипаж на корабле теперь будут находиться в карантине в течение 14 дней. При этом в японском минздраве подчеркнули, что "экипаж и пассажиры будут находиться на борту столько, сколько потребуется".

Лайнер Diamond Princess

Карантин на лайнере Diamond Princess

"Сейчас мы официально на карантине. Мы должны оставаться на борту корабля, и мы ограничены нашими каютами", – рассказала одна из пассажирок.

Круизный лайнер Diamond Princess

Другая пассажирка сообщила, что у ее 80-летней матери закончились лекарства.

"У нас проблемы из-за того, что нет лекарств. Многие пассажиры старые, и некоторые такие же обеспокоенные, как и мы", – добавила она.

Карантин на лайнере Diamond Princess

Карантин на лайнере Diamond Princess

Карантин на лайнере Diamond Princess

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии задержали круизный лайнер из-за подозрения симптомов смертельного коронавируса.

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