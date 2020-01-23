Готовят больницы и ищут лекарства: как в Украине готовятся к приходу смертельного коронавируса

Вечером, 23 января, ВОЗ должен принять решение, объявлять ли чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового коронавируса, которым заразилось уже более 600 человек.

Если это случится, то в Украине будет принят ряд мер, начиная с проверок в аэропортах и на границах. Медики сейчас работают над созданием экспресс-тестов, которые помогут врачам установить точный диагноз. А вот создание вакцины пока под вопросом. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Проверки в аэропортах и на границе

Всемирная организация здравоохранения 22 января не пришла к единому мнению, стоит ли объявлять чрезвычайную ситуацию международного масштаба в связи с новым коронавирусом, обнаруженным в Китае.

Новым вирусом уже заразилось более 600 человек в мире

По словам генерального директора ВОЗ Адханома Гебрейесус, чиновникам необходимо больше данных об этом вирусе, чтобы принять окончательное решение. Его объявят сегодня, 23 января, примерно в 21:00 по киевскому времени.

В случае объявления чрезвычайной ситуации в Украине будут проводиться специальные санитарно-эпидемиологические проверки в аэропортах, на границе, в портах, на железнодорожных вокзалах. Например, в аэропортах сотрудники карантинной службы будут заходить в самолеты, опрашивать пассажиров и экипаж, нет ли людей с признаками простуды.

Так проверяют самолеты

Если обнаружат, что в салоне есть заболевший или несколько заболевших, то самолет отгонят на специальную стоянку. Такие серьезные меры принимают потому, что есть данные о передаче вируса от человека к человеку.

Кстати, как сообщили в "Борисполе", в Киев прилетает четыре чартерных рейса в неделю из Китая, из города Санья.

Также на выходах из зоны прилета может быть установлено специальное оборудование, которое будет определять повышенную температуру у пассажиров.

На вокзалах, на границе также будут обращать внимание, нет ли людей с кашлем, повышенной температурой. Если такие есть, то с ними уже будут работать медики.

Проверили первый самолет из Китая

Пока же пресс-служба аэропорта сообщает, что о подозрении присутствия на борту пассажира с признаками заболевания экипаж может передать на землю за 30 минут до прибытия. В таких случаях в самолет первыми заходят представители лабораторного центра, которые оценивают ситуацию и дают разрешение на высадку пассажиров. Если есть угроза заражения, тогда самолет отправляют на санитарное место стоянки.

Так выглядит коронавирус под микроскопом

Один самолет из Китая приземлился в "Борисполе" в четверг, и его уже встречала карантинная служба. Правда, пока обошлись опросом экипажа и пассажиров – нет ли у кого-то температуры, кашля.

Правда, по словам завотделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Аллы Мироненко, инкубационный период смертоносного вируса длится до семи дней.

"Поэтому осмотры в аэропортах большой пользы не принесет. Человек может заболеть позже. В больницах должны быть готовы к приему таких пациентов. Тест-системы пока только разрабатываются, но у нас их точно нет", – говорит Мироненко.

Проверяют и на границе

В больницах готовят специальные инфекционные отделения с боксами. Также эти отделения и реанимации должны быть оборудованы кислородными баллонами.

Как рассказали в МОЗ, недавно проводили совещание с главами областных управлений здравоохранения по готовности к эпидемии гриппа, который сейчас гуляет по стране. Все руководители заявили, что больницы готовы к приему пациентов. В принципе они также могут принять и людей с атипичной пневмонией.

Что касается экспресс-тестов, то по данным ВОЗ над ними уже работают. А вот смогут ли сделать вакцину от этого вида вируса, пока еще неизвестно. Это требует специальных технологий и времени. Например, от вируса SARS, который бушевал в 2003 году, вакцину так и не разработали. А по словам замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, геном нового вируса на 80% похож на SARS.

Как борются с вирусом в мире

Тем временем несколько стран уже приняли меры, чтобы не допустить распространение опасного вируса на их территориях. Так в США, где появился первый зараженный "2019 nCoV", медики установили целый список людей, которые могли контактировать с этим 30-летним мужчиной. Им каждый день звонят и спрашивают, не поднялась ли у них температура, не появился ли кашель.

в Китае сейчас скупают маски

МИД Великобритании предупредило своих граждан, чтоб они не ездили в город Ухань, где на местном рыбном рынке впервые обнаружили новый коронавирус. Причем из Великобритании в Ухань летают три прямых рейса каждый день. Медики встречают каждый самолет оттуда и проводят опрос, нет ли у кого-то из пассажиров повышенной температуры.

В самом Ухане люди выстроились в очереди за билетами, чтобы покинуть город, опасаясь заражения. Там остановлен общественный транспорт, даже метро, также временно закрывают аэропорт и железнодорожный вокзал для уезжающих. Жителям посоветовали не покидать город без важных причин.

В Китае в метро обрабатывают терминалы

Сейчас коронавирус убил уже 17 человек, а всего им заразилось более 600 человек. Причем новые случаи заболевания выявлены не только в Ухане. Несколько больных есть в Пекине, а также в провинциях Хэбэй, Цзянсу и Хэйлунцзян. Есть заболевшие в Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре.

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