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/ Пульмонология

Марина Петик
Марина Петик
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Готовят больницы и ищут лекарства: как в Украине готовятся к приходу смертельного коронавируса

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Вечером, 23 января, ВОЗ должен принять решение, объявлять ли чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового коронавируса, которым заразилось уже более 600 человек.

Если это случится, то в Украине будет принят ряд мер, начиная с проверок в аэропортах и на границах. Медики сейчас работают над созданием экспресс-тестов, которые помогут врачам установить точный диагноз. А вот создание вакцины пока под вопросом. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Проверки в аэропортах и на границе

Всемирная организация здравоохранения 22 января не пришла к единому мнению, стоит ли объявлять чрезвычайную ситуацию международного масштаба в связи с новым коронавирусом, обнаруженным в Китае.

Новым вирусом уже заразилось более 600 человек в мире

Новым вирусом уже заразилось более 600 человек в мире

По словам генерального директора ВОЗ Адханома Гебрейесус, чиновникам необходимо больше данных об этом вирусе, чтобы принять окончательное решение. Его объявят сегодня, 23 января, примерно в 21:00 по киевскому времени.

В случае объявления чрезвычайной ситуации в Украине будут проводиться специальные санитарно-эпидемиологические проверки в аэропортах, на границе, в портах, на железнодорожных вокзалах. Например, в аэропортах сотрудники карантинной службы будут заходить в самолеты, опрашивать пассажиров и экипаж, нет ли людей с признаками простуды.

Так проверяют самолеты

Так проверяют самолеты

Если обнаружат, что в салоне есть заболевший или несколько заболевших, то самолет отгонят на специальную стоянку. Такие серьезные меры принимают потому, что есть данные о передаче вируса от человека к человеку.

Кстати, как сообщили в "Борисполе", в Киев прилетает четыре чартерных рейса в неделю из Китая, из города Санья.

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Также на выходах из зоны прилета может быть установлено специальное оборудование, которое будет определять повышенную температуру у пассажиров.

На вокзалах, на границе также будут обращать внимание, нет ли людей с кашлем, повышенной температурой. Если такие есть, то с ними уже будут работать медики.

Проверили первый самолет из Китая

Пока же пресс-служба аэропорта сообщает, что о подозрении присутствия на борту пассажира с признаками заболевания экипаж может передать на землю за 30 минут до прибытия. В таких случаях в самолет первыми заходят представители лабораторного центра, которые оценивают ситуацию и дают разрешение на высадку пассажиров. Если есть угроза заражения, тогда самолет отправляют на санитарное место стоянки.

Так выглядит коронавирус под микроскопом

Так выглядит коронавирус под микроскопом

Один самолет из Китая приземлился в "Борисполе" в четверг, и его уже встречала карантинная служба. Правда, пока обошлись опросом экипажа и пассажиров – нет ли у кого-то температуры, кашля.

Правда, по словам завотделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Аллы Мироненко, инкубационный период смертоносного вируса длится до семи дней.

"Поэтому осмотры в аэропортах большой пользы не принесет. Человек может заболеть позже. В больницах должны быть готовы к приему таких пациентов. Тест-системы пока только разрабатываются, но у нас их точно нет", – говорит Мироненко.

Проверяют и на границе

Проверяют и на границе

В больницах готовят специальные инфекционные отделения с боксами. Также эти отделения и реанимации должны быть оборудованы кислородными баллонами.

Как рассказали в МОЗ, недавно проводили совещание с главами областных управлений здравоохранения по готовности к эпидемии гриппа, который сейчас гуляет по стране. Все руководители заявили, что больницы готовы к приему пациентов. В принципе они также могут принять и людей с атипичной пневмонией.

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Что касается экспресс-тестов, то по данным ВОЗ над ними уже работают. А вот смогут ли сделать вакцину от этого вида вируса, пока еще неизвестно. Это требует специальных технологий и времени. Например, от вируса SARS, который бушевал в 2003 году, вакцину так и не разработали. А по словам замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, геном нового вируса на 80% похож на SARS.

Как борются с вирусом в мире

Тем временем несколько стран уже приняли меры, чтобы не допустить распространение опасного вируса на их территориях. Так в США, где появился первый зараженный "2019 nCoV", медики установили целый список людей, которые могли контактировать с этим 30-летним мужчиной. Им каждый день звонят и спрашивают, не поднялась ли у них температура, не появился ли кашель.

в Китае сейчас скупают маски

в Китае сейчас скупают маски

МИД Великобритании предупредило своих граждан, чтоб они не ездили в город Ухань, где на местном рыбном рынке впервые обнаружили новый коронавирус. Причем из Великобритании в Ухань летают три прямых рейса каждый день. Медики встречают каждый самолет оттуда и проводят опрос, нет ли у кого-то из пассажиров повышенной температуры.

В самом Ухане люди выстроились в очереди за билетами, чтобы покинуть город, опасаясь заражения. Там остановлен общественный транспорт, даже метро, также временно закрывают аэропорт и железнодорожный вокзал для уезжающих. Жителям посоветовали не покидать город без важных причин.

В Китае в метро обрабатывают терминалы

В Китае в метро обрабатывают терминалы

Сейчас коронавирус убил уже 17 человек, а всего им заразилось более 600 человек. Причем новые случаи заболевания выявлены не только в Ухане. Несколько больных есть в Пекине, а также в провинциях Хэбэй, Цзянсу и Хэйлунцзян. Есть заболевшие в Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Украина
Теги
инфекция вирус
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