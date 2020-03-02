Зачем искать "нулевого пациента" коронавируса: озвучены основные причины

"Нулевого пациента" коронавируса Covid-19 необходимо определить для того, чтобы дать ответы на вопросы: как, когда и почему началась эпидемия. Также это может остановить распространение заболевания или предотвратить будущие вспышки.

Об этом говорится в материале ВВС Украина. Так, власти Китая сначала сообщали, что впервые заболевания вирусом зафиксировали 31 декабря 2019 года. Многие первых случаев вирусной пневмонии связали с рынком морепродуктов и животных в Ухане, что в провинции Хубэй. Именно этот регион стал эпицентром вспышки.

Впрочем, исследования китайских ученых, которое опубликовали в журнале Lancet, утверждает, что впервые диагноз Covid-19 поставили еще 1 декабря. К тому же, по их данным, этот человек не имел отношения к морепродуктам с рынка Хуанань. Старший врач в больнице Цзыниньтан в Ухане и один из авторов исследования Ву Веньцзюань заявила, что пациентом был мужчина, пожилого возраста, который страдал болезнью Альцгеймера.

Коронавирус. Иллюстрация Globallookpress

"Он жил за четыре-пять автобусных остановок от рынка морепродуктов и, поскольку был болен, почти не выходил из дома", – пояснила она.

Женщина добавила, что в трех других людей в последующие дни возникли симптомы вируса, но двое из них тоже не имели "контакта" с указанным рынком. В то же время 27 из 41 пациента, которые попали в медучреждения на ранних стадиях вспышки, имели отношение к нему.

Так, например, эпидемия эболы в Западной Африке в 2014-2016 годах была крупнейшой вспышкой вируса с момента его обнаружения в 1976 году. По данным ВОЗ, от эболы умерло более 11 000 человек. Вспышка нового штамма начался с двухлетнего мальчика из Гвинеи. Тот мог заразиться, когда играл в дупле дерева, где жили летучие мыши.

Впрочем, вероятно, самым известным "нулевым пациентом" была Мэри Меллон с прозвищем "тифозная Мэри". Его женщина получила из-за того, что вызвала вспышку брюшного тифа в Нью-Йорке в 1906 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 1 марта в мире от опасного коронавируса погибло 2980 человек. Количество зараженных составило 85 905. В Китае общее количество умерших достигло – 2870 человек, в Иране – 43, в Италии – 29 в Южной Корее – 17.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!