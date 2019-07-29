Заболевания легких и дыхательных путей

Заболевания легких являются одними из самых распространенных заболеваний в мире. Курение, инфекции и генетика являются причинами большинства из них.

Легкие являются частью сложного аппарата, они расширяются и расслабляются тысячи раз в день, чтобы доставить кислород и удалить углекислый газ. Заболевание легких может возникнуть в результате проблемы в любой части дыхательной системы.

Трахея, по которой движется вдыхаемый воздух, разветвляется на бронхи, которые, в свою очередь, делятся и образуют бронхиальное дерево.

Заболевания, которые влияют на дыхательные пути, включают:

астму – дыхательные пути постоянно воспаляются и могут иногда вызывать спазмы, сопровождающиеся хрипом и одышкой. Кроме того, аллергия, инфекции или загрязнение воздуха могут вызвать симптомы астмы;

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – заболевания легких, обусловленные неспособностью нормально выдохнуть, что вызывает затруднение дыхания;

хронический бронхит – характеризуется хроническим продуктивным кашлем;

эмфизема – повреждение легких, при котором трудно выдыхать воздух;

острый бронхит – внезапное заражение дыхательных путей, обычно вирусом;

муковисцидоз – генетическое состояние, вызывающее нарушение работы слизистых желез, накопление слизи может провоцировать повторные инфекции.

Астма

Бронхи разветвляются на крошечные трубки – бронхиолы, которые объединяют альвеолы в группы, они-то и составляют большую часть легочной ткани.

Заболевания, которые влияют на альвеолы (легочные пузырьки):

пневмония – инфекция альвеол, обычно вызвана бактериями;

туберкулез – медленно прогрессирующая пневмония, вызываемая бактериями Mycobacterium tuberculosis;

эмфизема – возникает в результате повреждения хрупких связей между альвеолами. Курение является самой распространенной причиной;

отек легких – жидкость просачивается из мелких кровеносных сосудов легкого в альвеолы и окружающую их область;

рак легких – может развиться в любой части органа. Тип, локализация и распространение болезни определяет варианты лечения;

острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – внезапная травма легких, вызванная тяжелым заболеванием. Как правило, для выживания требуется искусственная вентиляция легких до восстановления функций органа;

пневмокониоз – категория состояний, вызванных вдыханием веществ, которые повреждают легкие (угольная и асбестовая пыль).

Туберкулез легких (флюорография)

Интерстиций – это тонкая ткань между альвеолами. Крошечные кровеносные сосуды проходят через интерстиций, обеспечивая газообмен между альвеолами и кровью.

Заболевания, которые влияют на интерстиций:

интерстициальные болезни легких (ИБЛ) включают в себя саркоидоз, идиопатический легочный фиброз и аутоиммунные заболевания;

пневмонии и отеки легких также могут влиять на интерстиций.

Заболевания, которые могут поражать кровеносные сосуды легких:

тромбоэмболия легочной артерии – тромб разрывается, попадает в сердце и перекачивается в легкие. Сгусток находясь в легочной артерии, часто вызывает одышку и низкий уровень кислорода в крови;

легочная гипертензия – различные состояния могут привести к повышению артериального давления в легочных артериях. Это может вызвать одышку и боль в груди.

Тромбоэмболия легочной артерии

Плевра представляет собой тонкий слой, который окружает легкое и выстилает внутреннюю часть грудной стенки. Жидкость на поверхности легких предотвращает трение между органом и стенками грудной клетки при вдохе.

Заболевания, которые поражают плевру:

плевральный выпот – жидкость накапливается в пространстве между легким и грудной стенкой. Это может наблюдаться при пневмонии или сердечной недостаточности;

пневмоторакс – воздух может попасть в пространство между грудной стенкой и легким, разрушая его. Чтобы удалить воздух, через стенку грудной клетки обычно вставляют трубку;

мезотелиома – редкая форма рака, которая образуется на плевре, имеет тенденцию появляться через несколько десятилетий после воздействия асбеста.

Легкие

Стенка грудной клетки также играет важную роль в дыхании. Мышцы соединяют ребра, помогая груди расширяться. Диафрагма опускается с каждым вдохом, также вызывая расширение груди.

Заболевания, которые влияют на стенку грудной клетки:

гиповентиляционный синдром, вызванный ожирением – дополнительный вес на груди и животе затрудняет дыхательные движения;

нервно-мышечные нарушения – плохая функция нервов, контролирующих дыхательные мышцы, вызывает затруднение дыхания. Боковой амиотрофический склероз и миастения являются примерами нервно-мышечной болезни легких.

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