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/ Пульмонология

За жаропонижающее – на карантин: Китай принял новые меры сдерживания эпидемии

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Правительство провинции Хубэй предупредило, что граждане, купившие жаропонижающее и препараты от кашля, будут подвергнуты дополнительному медицинскому досмотру.

Так, медики будут собирать личную информацию о тех, кто купил лекарство на территории провинции, начиная с 20 января, независимо от того, было оно приобретено онлайн или непосредственно в аптеке, передает CNN.

Как известно, эти люди будут подвергнуты дополнительному тестированию на коронавирус и могут быть помещены на карантин при необходимости.

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Медики будут проверять всех, кто покупает препараты против ОРВИ

Медики будут проверять всех, кто покупает препараты против ОРВИ

Дело

Кроме того, будут проверены пациенты, у которых с 20 января во время обращения за медицинской помощью в Хубэй были отмечены симптомы ОРВИ.

Распоряжение, которое будет внедрено немедленно, также требует от аптек предоставлять данные о тех, кто покупает лекарства от лихорадки на ежедневной основе.

Ранее стало известно, что в некоторых городах Китая правительство запретило аптекам продавать препараты от кашля и жаропонижающие, объясняя это тем, что пациенты с подобными симптомами будут вынуждены обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.

Напомним, что Ухань, город в провинции Хубэй, является эпицентром вспышки коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирус вспыхнул с новой силой на круизном лайнере Diamond Princess. Там отмечено 88 новых случаев заражения.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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