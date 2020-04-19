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/ Пульмонология

За одну минуту по выдоху! В Израиле испытывают уникальный прибор для диагностики COVID-19

2.3т
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В Израиле создали прибор, который способен выявить коронавирус за одну минуту по воздуху, который выдыхает инфицированный.

Как передают vesty.co.il, клинические испытания уже разрешены и пройдут в больнице "Меир" в Кфар-Сабе. Технология разработана израильскими компаниями Nextgen Biomed и Scentech Medical.

Создатель прибора применяет метод обнаружения летучих органических соединений в воздухе. Обследование похоже на то, как обычно определяют водителей на опьянение.

Испытания будут проводиться на больных коронавирусом разной степени тяжести.

Новый прибор позволит выявлять больных на этапе бессимптомного течения болезни, что даст возможность изолировать их и предотвратить распространение инфекции.

В Израиле испытывают уникальный прибор для диагностики COVID-19

vesty.co.il

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Индии заявили, что разработали дешевый набор для тестирования COVID-19, который, занимает всего 10 минут для обнаружения инфекции.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Израиль
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