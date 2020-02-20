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/ Пульмонология

"Я приняла решение!" Скалецкая 14 дней пробудет в одном помещении с украинцами из Уханя

18.5т
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая украинцами.

Об этом она сообщила 20 февраля на странице в Facebook. "Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации", – написала она.

Скалецкая отметила, что проведет это время в тех же условиях и в том же помещении, что и эвакуированные из Уханя граждане.

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Скалецкая проведет 14 дней с украинцами из Уханя

Скалецкая проведет 14 дней с украинцами из Уханя

Коллаж

"То, что происходило сегодня, та паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности нас всех", – отметила она.

Скалецкая подчеркнула, что Украина тщательно готовилась к эвакуации и подготовила безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран.

"Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие", – написала глава Минздрава.

"Надеюсь, что мое персональное поведение будет способствовать усмирению ситуации и примирению. Это необходимо нам всем", – добавила она, поблагодарив коллег за помощь в проведении эвакуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинку Анастасию Зинченко вместе с ее собакой не смогли эвакуировать из Китая, поскольку уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина Полтава
Теги
Министерство здравоохранения вирус эвакуация болезнь
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
только надо добавить, что это расчеловечивание никуда не уходило - это в крови, в генах. точно так же их деды и бабки шли в полицаи и стреляли соседей и евреев, русских и xoxлов, за паек убивали детей и стариков, вот оно - никуда не делось
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Скалецкая молодец, только когда теперь её в Раду пустют???
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Какой отважный зелебобик.
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