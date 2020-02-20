"Я приняла решение!" Скалецкая 14 дней пробудет в одном помещении с украинцами из Уханя

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая украинцами.

Об этом она сообщила 20 февраля на странице в Facebook. "Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации", – написала она.

Скалецкая отметила, что проведет это время в тех же условиях и в том же помещении, что и эвакуированные из Уханя граждане.

Скалецкая проведет 14 дней с украинцами из Уханя Коллаж

"То, что происходило сегодня, та паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности нас всех", – отметила она.

Скалецкая подчеркнула, что Украина тщательно готовилась к эвакуации и подготовила безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран.

"Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие", – написала глава Минздрава.

"Надеюсь, что мое персональное поведение будет способствовать усмирению ситуации и примирению. Это необходимо нам всем", – добавила она, поблагодарив коллег за помощь в проведении эвакуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинку Анастасию Зинченко вместе с ее собакой не смогли эвакуировать из Китая, поскольку уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram