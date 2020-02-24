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/ Пульмонология

Судьба украинцев на охваченном коронавирусом корабле Diamond Princess: появились эксклюзивные детали

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Двух украинцев, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess" в Японии, скоро выпишут. Судьба остальных граждан Украины, находящихся на судне, будет зависеть от результатов тестов.

В ответе на информационный запрос OBOZREVATEL Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в ближайшие дни медики Японии возьмут анализы у 23 украинцев. Те, у кого наличие вируса будет подтверждено – отправятся в госпитали, а те, кто окажется здоров – продолжат карантин на судне, при этом, они хотят позже продолжить рейс.

Лайнер Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess

"Большинство граждан Украины заинтересованы пройти карантин в Японии, так как часть их – члены экипажа и планируют продолжить свои контракты с работодателем", – сообщили в МИД.

Также в министерстве рассказали, что самочувствие зараженных коронавирусом украинцев улучшается. Скоро их могут выписать.

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"Планируется, что перед выпиской, в ближайшие дни госпитализированные украинцы пройдут еще несколько тестов. После принятия японскими врачами соответствующего решения, граждане Украины будут выписаны из медучреждения", – заявили в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Япония
Теги
заробитчане вирус
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"......при этом, они хотят позже продолжить рейс." Пипец, все бегут с этого несчастного лайнера, все уже задолбались на нем торчать, а укроиньская обслуга хочет "продолжить рейс"
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