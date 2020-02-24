Двух украинцев, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess" в Японии, скоро выпишут. Судьба остальных граждан Украины, находящихся на судне, будет зависеть от результатов тестов.
В ответе на информационный запрос OBOZREVATEL Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в ближайшие дни медики Японии возьмут анализы у 23 украинцев. Те, у кого наличие вируса будет подтверждено – отправятся в госпитали, а те, кто окажется здоров – продолжат карантин на судне, при этом, они хотят позже продолжить рейс.
Лайнер Diamond Princess
"Большинство граждан Украины заинтересованы пройти карантин в Японии, так как часть их – члены экипажа и планируют продолжить свои контракты с работодателем", – сообщили в МИД.
Также в министерстве рассказали, что самочувствие зараженных коронавирусом украинцев улучшается. Скоро их могут выписать.
"Планируется, что перед выпиской, в ближайшие дни госпитализированные украинцы пройдут еще несколько тестов. После принятия японскими врачами соответствующего решения, граждане Украины будут выписаны из медучреждения", – заявили в МИД.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения на наличие смертельного коронавируса.
По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess.
Украинец, оказавшийся на борту, рассказал о происходящем.
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