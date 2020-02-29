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/ Пульмонология

Выяснилось, кто боросался на автобусы в Новых Санжарах

6.7т
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Одной из злоумышленниц, которые забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая, оказалась мать пятерых детей из села под Новыми Санжарами.

Женщина в бежевом пальто, ранее прославившаяся в скандальном видео, любит писать письма президенту и жаловаться в них на жизнь. Об этом ТСН рассказал глава сельсовета Руденковки, где пытались остановить колонну с эвакуированными.

Выяснилось, кто боросался на автобусы в Новых Санжарах

По его словам, он очень хорошо знает двух самых активных восставших женщин. Одна из них уже приходила к нему за характеристикой для полиции, извинялась и раскаялась. Другую женщину после столкновений он еще не видел.

"Эти две женщины, скажу так, от них можно было этого ожидать. Та, что в бежевом пальто, мать пятерых детей. Любит писать письма президенту, в которых описывает, какая она бедная и несчастная. У второй двое деток", – отметил Сергей Головко.

Выяснилось, кто боросался на автобусы в Новых Санжарах

При этом местные жители заявили, что не раз пересматривали видео с происшествия, однако никого на нем не узнали. Они осудили поступок односельчан и объяснили это тем, что все были напуганы.

Местная полиция от комментариев отказалась. Там сообщили, что уже приобщили нашумевшее видео к материалам открытого уголовного дела.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети появилось новое видео с протестов в Новых Санжарах на Полтавщине против поселения в местном санатории граждан, эвакуированных из-за коронавируса из Китая.

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Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну пусть жалуется на отца или отцов этих детей что у нее жизнь бедная,никто не рожать не заставлял,а вот то что она волнуется что бы дети не заболели так это нормально,чиновники ничего людям не поясняют действуют как хотят и молча так чего же они ожидали?с людьми нужно работать и работать на людей!на то вы и власть!!!
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Проросийская пропаганда, путинские подстилки и бросали камни
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Новиков Алек
Новиков Алек
детей продать на запад. улыбнуло -укра и так вся на западе батрачит и бесплатно
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