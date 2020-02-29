Одной из злоумышленниц, которые забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая, оказалась мать пятерых детей из села под Новыми Санжарами.

Женщина в бежевом пальто, ранее прославившаяся в скандальном видео, любит писать письма президенту и жаловаться в них на жизнь. Об этом ТСН рассказал глава сельсовета Руденковки, где пытались остановить колонну с эвакуированными.

По его словам, он очень хорошо знает двух самых активных восставших женщин. Одна из них уже приходила к нему за характеристикой для полиции, извинялась и раскаялась. Другую женщину после столкновений он еще не видел.

"Эти две женщины, скажу так, от них можно было этого ожидать. Та, что в бежевом пальто, мать пятерых детей. Любит писать письма президенту, в которых описывает, какая она бедная и несчастная. У второй двое деток", – отметил Сергей Головко.

При этом местные жители заявили, что не раз пересматривали видео с происшествия, однако никого на нем не узнали. Они осудили поступок односельчан и объяснили это тем, что все были напуганы.

Местная полиция от комментариев отказалась. Там сообщили, что уже приобщили нашумевшее видео к материалам открытого уголовного дела.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети появилось новое видео с протестов в Новых Санжарах на Полтавщине против поселения в местном санатории граждан, эвакуированных из-за коронавируса из Китая.

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