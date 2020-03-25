Выяснились опасные последствия заражения коронавирусом

У некоторых пациентов, которые переболели коронавирусом, функция легких может снизиться на 20-30%.

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При этом выздоровевшие становятся невосприимчивыми к новому заражению СOVID-19, так как получают к нему иммунитет. К такому выводу пришли ученые из Гонконга, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что новый вирус обычно поражает нижние дыхательные пути, а у большинства инфицированных наблюдается сухой кашель, одышка или пневмония. Но китайские исследователи давно выяснили, что в число основных последствий этого заболевания входит повреждение легких.

Считается, что повторные случаи заражения СOVID-19 среди бывших пациентов крайне маловероятны

"У некоторых пациентов после выздоровления функция легких может снизиться на 20-30 процентов. Еще среди последствий возможен фиброз легких", – заявил врач Оуэн Цанг Так-инь.

По его словам, со временем рубцовая ткань может привести к разрушению части легких и вызвать затрудненное попадание кислорода в кровь. Так, бывший пациент может ощущать признаки гипоксемии в виде одышки во время физических нагрузок. А легочный фиброз может проявиться позже или даже вылечен при своевременном медицинском вмешательстве.

Медики отмечают, что иммунная система больных реагировала на патоген и продуцировала необходимые антитела. Поэтому считается, что повторные случаи заражения СOVID-19 среди бывших пациентов крайне маловероятны.

В частности, специалисты утверждает, что у переболевших заболевание проходило в легкой или средней форме, либо потому, что они получили качественную медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-пульмонолог, терапевт первой категории Яна Умовист отметила, что если вирус COVID-19 попадает в ткань легких, он беспрепятственно размножается и нарушает жизнедеятельность клеток легочной ткани.

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