Вылечить коронавирус получилось старым методом: ученые сделали открытие

Ученые выяснили, что антитела, содержащиеся в крови выздоровевшего пациента, способны эффективно бороться с коронавирусом в организме других больных. Такой метод лечения называется пассивной иммунизацией.

Для этого необходимо получить из крови излечившихся сыворотку, которая будет содержать изолированные и очищенные антитела, и ввести ее путем инъекции больным, пишут "Факты".

Работу над сывороткой в условиях пандемии COVID-19 начали вести сразу несколько фармацевтических компаний в разных странах. Японская фирма Takeda Pharmaceutical заявила, что ее препарат IVIG (интравенозный иммуноглобулин), разработанный для лечения больных с нарушенным иммунитетом, эффективен и в случае с COVID-19.

Made in lab

Оказалось что IVIG содержит целый набор антител. Кроме того, он уже протестирован и не нуждается в дальнейших испытаниях. Его можно сразу использовать для лечения инфицированных COVID-19, что позволяет выиграть время, пока не будет создана конкретная сыворотка против нового коронавируса.

Такой метод разработал и впервые применил на практике еще в 1890 году немецкий ученый Эмиль фон Беринг. Его открытие помогло в борьбе с дифтерией. В 1901 году фон Беринг стал лауреатом первой Нобелевской премии в области медицины. Тогда его называли "спасителем детей", потому что от дифтерии умирали десятки тысяч несовершеннолетних. Когда началась Первая мировая война, фон Беринг стал "спасителем солдат", потому что была создана сыворотка от столбняка.

Пассивная иммунизация или сывороточная терапия с тех пор широко применяется в мировой медицине в борьбе с различными вирусными и инфекционными заболеваниями. Например, в 2014 году этот метод помог заметно снизить уровень смертности среди больных лихорадкой Эбола в Африке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах ученые нашли антитело к смертельному коронавирусу. Это первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств.

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