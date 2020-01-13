Легкие горят за пару дней: в Тернополе 50 человек слегли с вирусной пневмонией

В больницах Тернополя оказались полсотни пациентов с вирусной пневмонией, пятеро из них – в реанимации. Еще три человека скончались от последствий воспаления легких.

Об этом идет речь в материале ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что больные с пневмонией в городскую больницу №2 интенсивно начали поступать в конце 2019 года и после праздников. У 50 человек диагностировали одинаковый ход болезни. Сначала они слегли с лихорадкой и кашлем, а также высокой температурой, которая не сбивалась.

В Тернополе 50 человек слегли с вирусной пневмонией aif.ru

"Больные принимают жаропонижающие препараты, не обращаясь к семейному врачу. Один-два-три-четыре дня они лечатся самостоятельно. Тогда уже начинает нарастать одышка, высокая температура, сухой кашель или даже кашель с прожилками крови", – рассказала врач-пульмонолог Тернопольськой городской коммунальной больницы №2 Алла Пастернак.

Медики предупредили, что за помощью надо обращаться в первый день высокой температуры. Если за три дня ситуация не изменится, то непременно назначается рентген, который и выявит пневмонию.

Один из пациентов, который оказался в реанимации, месяц самостоятельно лечился дома. У него вирусная пневмония в очень тяжелой форме. "Кровь поступает с кислородом в легкие. Они не могут забрать соответствующее количество кислорода, которое необходимо для организма. От этого начинает страдать мозг, сердце", – пояснила врач.

Журналисты также пообщались с Еленой Сидорович, у которой скончался муж. На четвертый день горячки он уже был в стационаре, а на пятый день диагностировали воспаление легких. "По заключению врачей, якобы с пятых на шестые сутки легкие практически уже сгорели. Осталось только двадцать процентов легких. Очень интенсивное течение болезни, температура не сбивалась", – рассказала вдова.

В Тернопольской больнице объяснили: делали все, что могли, но болезнь была очень агрессивной. Определить, какой именно вирус сейчас убивает людей можно только в первые дни болезни, а большинство больных поступают позже. "У нас было более тридцати случаев вирусно-бактериальных пневмоний. Три из них закончилось летально и только в одном случае мы смогли поставить диагноз грипп типа А", – рассказал директор КНП "Тернопольская коммунальная городская больница №2" Ростислав Левчук.

Медики сравнили такой наплыв пациентов с вирусной пневмонией стем, что там был десять лет назад, когда свирепствовал свиной грипп. "Из всех штампов вируса гриппа этот H1N1 – тот, который сразу поражает легкие", – рассказала врач-инфекционистка Ольга Голубовская.

Именно из западных областей, подчеркнула она, десять лет назад начался сезон пандемического гриппа, от осложнений которого умерло 400 человек. "Эта зима тоже будет непростой, потому что эпидпорог вирусных заболеваний еще не превышен. Уже есть летальные случаи и не только в Тернополе: трое погибших в Житомире. В других регионах уже переполнены больницы с тяжелыми случаями пневмонии", – рассказала она.

В группе риска молодые люди от 25 до 49 лет, которые считают себя абсолютно здоровыми и убеждены, что высокая температура – это не повод сразу бежать к врачу.

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