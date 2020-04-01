Вспышки коронавируса в Украине осенью может не быть: биохимик назвал условие

Если коронавирус COVID-19 будет полностью уничтожен на территории Украины, то с наступлением холодов, он, вероятнее всего, не вернется.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко. По его словам, кроме того, теоретически не исключено, что люди, которые перенесут заболевание весной, могут заразиться и осенью. Но, по мнению Комиссаренко, это крайне редкое событие.

"Сначала в КНР говорили, что вирус иногда может вернуться к уже выздоровевшим. То есть переболевших людей выписывали из больницы после повторного отрицательного теста на вирус, как уже здоровых. Но потом некоторые возвращались в больницу с положительным тестом на присутствие вируса", – отметил он.

Комиссаренко пояснил, что позже это мнение было отвергнуто на основании предположения, что первые диагностикумы были недостаточно чувствительными, и людей выписывали из больницы как здоровых, а они продолжали быть зараженными вирусом, что не улавливалось тестами.

"Выяснение этих противоречий было крайне важным для определения того, насколько иммунная система переболевших людей эффективна, чтобы не допустить повторного заражения этим же вирусом. Ответ был положительным, иммунитет работал, и некоторых особо тяжелых больных спасали переливанием плазмы крови, содержащей антитела, от выздоровевших доноров. Тем не менее описаны два случая повторного заражения в Японии, возможно, разными штаммами коронавируса или у людей с иммунодефицитом", – отметил он.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве рассказали, что подтвержденные случаи коронавируса в Украине свидетельствуют о том, что болезнь поражает людей возрастом от 30 до 69 лет.

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