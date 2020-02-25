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/ Пульмонология

Вспышка коронавируса в Италии: названа официальная причина

3.8т
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Причиной вспышки коронавируса на севере Италии, где скончались уже 7 человек и около 280 заразились, стало нарушение санитарных мероприятий в одной из больниц.

Такое заявление во вторник, 25 февраля, сделал премьер-министр Джузеппе Конте, пишет CNN.

"Очевидно, мы не можем предсказать дальнейшее распространение вируса. Известно, что была вспышка, и она распространилась оттуда. Руководство больницы не совсем правильно управляло ею в соответствии с рекомендованными в этих случаях процедурами и это, безусловно, способствовало распространению", – отметил премьер.

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Вспышка коронавируса в Италии: названа официальная причина

Вспышка коронавируса в Италии: названа официальная причина

Факты

При этом премьер не указал ни название, ни местоположение больницы. Также неизвестно имя так называемого "нулевого пациента" – первого больного, с которого началось распространение заболевания в регионе.

Отметим, именно на севере Италии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения COVID-19: 206 человек в Ломбардии, 38 – в Венето, 21 – в Эмилии-Романье. Семь человек заразились вирусом в провинциях Пьемонт, Больцано, Тренто и Риме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вспышка перекинулась с севера на юг Италии – выявлен первый случай заражения.

  • В итальянских городах,где обнаружили случаи заболевания, начался карантин. Там введены ограничения на школьные поездки по Италии и за рубеж, а также отменены занятия в школах и университетах.

  • Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Италии известный модельер Джорджо Армани решил провести без зрителей модный показ своего бренда Armani в Милане.

  • В специальном материале OBOZREVATEL писал, что в тех регионах, где много инфицированных, люди уже начали скупать продукты, чтобы лишний раз не выходить на улицы.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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