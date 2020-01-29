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/ Пульмонология

Всплыла скандальная информация о вспышке смертельного коронавируса

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Вспышка короновируса 2019-nCoV могла произойти после того, как при загадочных обстоятельствах вирусы из канадской лаборатории NML оказались в Китае.

Об этом говорится в статье "Did China Steal Coronavirus From Canada And Weaponize It" на ZeroHedge. Произошла утечка в марте 2019 года.

По словам ученых из NML, смертельные вирусы являются потенциальным биологическим оружием.

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"После расследования инцидента были обнаружены китайские агенты работающие в NML. Четыре месяца спустя, в июле 2019 года, группа китайских вирусологов была выдворена из Канадской национальной лаборатории микробиологии (NML). NML является единственным канадским учреждением самого высокого 4 уровня биобезопасности и одним из немногих в Северной Америке оснащенным для лечения самых смертоносных болезней в мире, в том числе вируса Эбола, атипичной пневмонии, коронавируса и т.д", – отметил автор статьи.

Внедриться в компанию могла китайский агент биологической войны Сянго Цю. Цю была руководителем Секции разработки вакцин и противовирусной терапии в Программе специальных патогенных микроорганизмов в канадской NML.

Автор статьи отмечает, что именно Цю со своим супругом несет ответственность за проникновение в канадскую NML многих китайских агентов.

Ранее она лично занималась изучением вируса Эбола. Также доктор сотрудничала с Институтом военной ветеринарии и Институтом микробиологии, где изучали лихорадку Рифт-Валли и вирус Марбурга.

В августе 2017 года Национальная комиссия здравоохранения Китай одобрил исследования, связанные с вирусами лихорадки Эбола, Нипах и Крым-Конго на объекте в Ухане. Примечательно, что Уханьская национальная лаборатория биобезопасности расположена всего в 20 милях от рынка морепродуктов Хуанань.

Всплыла скандальная информация о вспышке вируса

Всплыла скандальная информация о вспышке вируса

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Уханьская национальная лаборатория по биобезопасности является первой лабораторией, разработанной для соответствия стандартам уровня биобезопасности-4 (BSL-4) – самый высокий уровень биологической опасности.

В статье отмечается, что Уханский институт ранее изучал коронавирусы, которые вызывают респираторный синдром, или SARS, вирус гриппа H5N1, японский энцефалит и денге. Вероятно, вирусы все еще содержатся в институте. Такое мнение выразил Дани Шохам, бывший офицер израильской военной разведки. Китай рассматривает вирусы как биологическое оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV за ночь с понедельника на вторник, 28 января, резко выросло до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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