Все под контролем! В Украине секретарь СНБО провел срочное совещание из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом COVID-2019 в Украине находится под круглосуточным контролем специальных служб и не предвещает никаких "неожиданностей".

Об этом заявили во вторник, 25 февраля, на координационном совещании под председательством секретаря РНБО Алексея Данилова. В нем приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководство МВД, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения и Государственной миграционной службы.

В Украине секретарь СНБО провел срочное совещание из-за коронавируса mvs.gov.ua

"Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседания соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных", – отметил Алексей Данилов.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сегодня было принято решение проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

В Украине секретарь СНБО провел срочное совещание из-за коронавируса mvs.gov.ua

"Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1000 человек. Кроме этого, мы планируем ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей", – отметил Аваков.

Он добавил, что группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечении необходимыми средствами защиты. В случае, если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания, они будут отправлять их на дополнительные обследования.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Китае у 56-летней работницы отеля из провинции Сычуань обнаружили коронавирус COVID-2019, проведя перед этим восемь тестов и получив негативные результаты.

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