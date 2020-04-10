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/ Пульмонология

Врачи обнаружили патологию у людей, переболевших коронавирусом без симптомов. Фото

11.3т
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Японские и американские врачи обнаружили патологию у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов.

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У некоторых пациентов происходят изменения в легких, пишет "МК" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Даже без симптомов: врачи обнаружили патологию у людей, переболевших коронавирусом. Фото

Отмечается, что человек чувствует себя нормально, но коронавирус повреждает легочную ткань, на которой образуются уплотнения.

Врач-рентгенолог "Медико-хирургического центра на Пресне" Людмила Леонова пояснила, что воспаленная зона в легких начинает фиброзироваться (фиброз – уплотнение легочной ткани).

Уплотнения, вызванные коронавирусом

Уплотнения, вызванные коронавирусом

mk.ru

По ее словам, если болезнь протекает в легкой форме, то фиброз со временем проходит. Однако в тяжелой форме он чаще всего остается, учитывая возрастные показатели населения.

Уплотнения, вызванные коронавирусом

Уплотнения, вызванные коронавирусом

mk.ru

В нормальном состоянии легкие выглядят как на правой стороне снимка

В нормальном состоянии легкие выглядят как на правой стороне снимка

mk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали главные симптомы пневмонии, которая может стать одним из осложнений COVID-19.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Айяйяй, пенсионеры теперь спать не будут ,иждмвенцы паразиты общества
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