Даже без симптомов: врачи обнаружили патологию у людей, переболевших коронавирусом. Фото

Японские и американские врачи обнаружили патологию у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

У некоторых пациентов происходят изменения в легких, пишет "МК" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Отмечается, что человек чувствует себя нормально, но коронавирус повреждает легочную ткань, на которой образуются уплотнения.

Врач-рентгенолог "Медико-хирургического центра на Пресне" Людмила Леонова пояснила, что воспаленная зона в легких начинает фиброзироваться (фиброз – уплотнение легочной ткани).

Уплотнения, вызванные коронавирусом mk.ru

По ее словам, если болезнь протекает в легкой форме, то фиброз со временем проходит. Однако в тяжелой форме он чаще всего остается, учитывая возрастные показатели населения.

Уплотнения, вызванные коронавирусом mk.ru

В нормальном состоянии легкие выглядят как на правой стороне снимка mk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали главные симптомы пневмонии, которая может стать одним из осложнений COVID-19.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!