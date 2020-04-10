Даже без симптомов: врачи обнаружили патологию у людей, переболевших коронавирусом. Фото

Японские и американские врачи обнаружили патологию у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов.
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У некоторых пациентов происходят изменения в легких, пишет "МК" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Отмечается, что человек чувствует себя нормально, но коронавирус повреждает легочную ткань, на которой образуются уплотнения.
Врач-рентгенолог "Медико-хирургического центра на Пресне" Людмила Леонова пояснила, что воспаленная зона в легких начинает фиброзироваться (фиброз – уплотнение легочной ткани).
Уплотнения, вызванные коронавирусом
mk.ru
По ее словам, если болезнь протекает в легкой форме, то фиброз со временем проходит. Однако в тяжелой форме он чаще всего остается, учитывая возрастные показатели населения.
Уплотнения, вызванные коронавирусом
mk.ru
В нормальном состоянии легкие выглядят как на правой стороне снимка
mk.ru
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