Врачи нашли уязвимое место коронавируса

Китайский коронавирус COVID-19 проникает в организм человека через рецепторы CD147, что находятся на поверхности клеток.

Данное открытие указало ученым на слабое место вируса и поможет в разработке эффективных лекарств, передает BioRxiv.

Согласно исследованию противовирусные тесты in vitro ("в пробирке") показали, что меплазумаб – препарат на основе антител к CD147 – значительно снижает проникновение вирусов в клетки.

Эпидемия коронавируса

Ученые доказали, что вирус связывается с клетками с помощью собственного белка SP, что ранее было подтверждено методом иммуноэлектронной микроскопии.

Напомним, ученые сообщили, что люди со II группой крови более уязвимы перед китайским коронавирусом COVID-19, а наиболее устойчивы с I.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские медики провели исследования, показывающие результативность препарата от ревматоидного артрита в лечении нового коронавируса COVID-19.

Также в Китае запустили в производство первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом.

Кроме того, в США впервые ввели вакцину против коронавируса добровольцам.

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