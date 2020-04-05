Врач назвал заболевания, которыми "питается" коронавирус

Организм людей с рядом хронических заболеваний, таких как астма, диабет и сердечные заболевания, особенно подвержен агрессивному воздействию коронавируса.

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Как рассказал "Аргументам недели" председатель правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис, COVID-19 "питается" такими болезнями.

Иллюстрация pixabay.com

"Что происходит с человеком, когда у него приступ астмы? В дыхательных путях возникают спазмы, и они сужаются. Коронавирус будет "питаться" такой болезнью, усугублять ее", – заявил он.

Также, по словам врача, коронавирус "любит" диабетиков. "Что делает повышенный сахар в крови? Он ослабляет иммунитет", – отметил Петронис.

Кроме того, COVID-19 опасен для людей с заболеваниями сердца и сосудов.

"Сосуды не успевают снабжать сердечную мышцу необходимым количеством крови. Совершенно любая инфекция может привести к страшным последствиям. А коронавирус, который умеет видоизменяться в организме человека, не очень и предсказуем", – подчеркнул специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, у курящих людей заболевание коронавирусом COVID-19 проходит в более тяжелых формах, чем у остальных.

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