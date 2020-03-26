"Кашлянул – и здоров": врач рассказал, как украинцы переболеют коронавирусом

Подавляющее большинство украинцев, которые заболеют коронавирусом, даже не почувствуют, что больны.

Как рассказал изданию "Новое время" вирусолог и глава организации Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин, у многих все будет выглядеть как незначительный кашель и подъем температуры до 37,2 градусов – на подобное обычный человек может даже не обратить внимания.

"Вирус пришел в организм. При легкой форме человек пару раз кашлянул, затем вырабатывается иммунитет, и тот здоров", – отметил практикующий инфекционист и кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

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По его словам, такое заболевание не требует вмешательства врачей – человек просто должен самоизолироваться и придерживаться правил гигиены.

Тяжелая же форма течения коронавируса связана не столько с самим характером этой болезни, сколько с параллельными осложнениями, отмечают вирусологи. Люди с инсультом, инфарктом, астмой и другими заболеваниями дыхательных путей – в зоне риска.

Для тяжелых больных с COVID-19 необходимо использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), обогащать кислородом кровь и, возможно, назначать противовоспалительные препараты. Однако те побеждают не сам вирус, а воспалительные процессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Жигарев считает, что максимум три недели коронавирус будет активно развиваться, а уже через три месяца останутся лишь отдельные случаи заболевания.

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