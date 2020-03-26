Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Врач назвал симптомы коронавируса, которые почувствует большинство украинцев

8.2т
Читать материал на украинском

Подавляющее большинство украинцев, которые заболеют коронавирусом, даже не почувствуют, что больны.

Как рассказал изданию "Новое время" вирусолог и глава организации Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин, у многих все будет выглядеть как незначительный кашель и подъем температуры до 37,2 градусов – на подобное обычный человек может даже не обратить внимания.

"Вирус пришел в организм. При легкой форме человек пару раз кашлянул, затем вырабатывается иммунитет, и тот здоров", – отметил практикующий инфекционист и кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

"Кашлянул – и здоров": врач рассказал, как украинцы переболеют коронавирусом

pixabay.com

По его словам, такое заболевание не требует вмешательства врачей – человек просто должен самоизолироваться и придерживаться правил гигиены.

Тяжелая же форма течения коронавируса связана не столько с самим характером этой болезни, сколько с параллельными осложнениями, отмечают вирусологи. Люди с инсультом, инфарктом, астмой и другими заболеваниями дыхательных путей – в зоне риска.

Для тяжелых больных с COVID-19 необходимо использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), обогащать кислородом кровь и, возможно, назначать противовоспалительные препараты. Однако те побеждают не сам вирус, а воспалительные процессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Жигарев считает, что максимум три недели коронавирус будет активно развиваться, а уже через три месяца останутся лишь отдельные случаи заболевания.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
врачи вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
19
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости