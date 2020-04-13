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/ Пульмонология

Врач из Италии рассказала, в чем опасность "Плаквенила" от коронавируса, одобренного в Украине

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Препарат "Плаквенил", который Минздрав Украины одобрил для лечения коронавируса, также применяют и в Италии, однако там предупреждают, что его свойства в лечении COVID-19 пока не обоснованы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала врач отделения терапии и гериатрии больницы "Милосердие" в Тоскане, волонтер организации Красный Крест – украинка Ольга Бессонова, которая уже несколько лет работает в Пизе (полную версию интервью читайте по ссылке).

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По ее словам, "Плаквенил" не был создан от коронавируса, поэтому его эффективность в лечении именно этого заболевания требует дополнительных исследований. Вместе с тем, по ее словам, это лекарства действительно показало положительные результаты в последние месяцы. Однако, Бессонова предупредила, что назначать себе препарат самостоятельно– опасно.

Врач из Италии рассказала, в чем опасность препарата от коронавируса, одобренного в Украине

"Пока это никак не обосновано, он находится в фазе изучения. Самостоятельно этот препарат покупать не нужно, он не помогает в профилактике. Более того, его самоназначение – опасно. Кроме того, у "Плаквенила" есть противопоказания и побочные действия. Обязательно советуйтесь с врачом", – отметила доктор.

Что известно о препарате "Плаквенил", который одобрен Министерством здравоохранения Украины, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что "Плаквенил" – это единственный препарат, в котором есть вещество, которое непосредственно влияет на лечение коронавируса.

В ближайшее время Украина получит партию препарата, которой хватит для 20 тысяч человек.

Ранее во Франции заявили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин (одним из торговых названий которого является "Плаквенил") якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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