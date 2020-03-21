Украинка Оксана Фомина, которая проживает в Испании и работает там медиком, заявила, что единственным эффективным превентивным методом защитить себя от коронавируса является самоизоляция.

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Об этом она рассказала в видеообращении на своем канале в Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Нужно не на пляж ездить, не по городу кататься, не с собачкой ходить по 4 часа гулять или шашлыки жарить. Сидите дома и мойте руки!", – призвала врач.

Врач из Испании назвала единственный способ уберечься от коронавируса

Она подчеркнула, что еще 10 дней назад была спокойна и думала, что коронавирус– это такой же грипп А, который пережили в 2009 году. Однако, теперь, по ее словам, ситуация поменялась.

"Среди моих знакомых много тех, кто работает на первой линии, они рассказывают, что инфекция тяжелее, чем мы себе представляем. Не все факторы раскрываются. Болеют и умирают молодые люди – болеют тяжело и с последствиями для жизни. У них указывается просто другая причина смерти", – сказала Фомина.

Она отметила, что испанская система здравоохранения не защищает должным образом медперсонал. И, вероятнее всего, по словам Фоминой, именно медики станут главным источником распространения болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах ученые нашли антитело к смертельному коронавирусу. Это первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств.

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