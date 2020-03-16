Врач дал 8 советов для эффективной профилактики коронавируса

В Украине, согласно официальным данным, зафиксировано всего 5 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых один закончился летально. И пусть масштабы заражения не настолько велики, как в других странах, лучше перестраховаться и предпринять превентивные меры.

Так, вирусолог Джеймс Робб дал несколько простых советов, которые помогут максимально снизить вероятность инфицирования, передает Snopes. Стоит отметить, что эти рекомендации практически не отличаются от тех, что дает Всемирная организация здравоохранения.

1. Откажитесь от рукопожатий. Лучше поприветствуйте собеседника кивком головы, дружеским касанием кулаками и т.д.

От рукопожатий лучше отказаться VistaNews

2. Жмите на выключатели, кнопки лифта и т.д. не пальцами или ладонями, а кулаком. На заправках, пунктах подкачки шин и т.д. беритесь за дозаторы либо надев одноразовые перчатки, либо используя одноразовые полотенца.

3. Открывайте дверь бедром, предплечьем или плечом. Особенно это касается мест, которые посещает много людей (банки, общественные туалеты и т.д.).

4. Используйте дезинфицирующие салфетки в магазинах, в частности, протирайте ручки тележек и корзинок.

5. Мойте руки с мылом в течение 10–20 секунд и/или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее более 60%, всегда, когда возвращаетесь с улицы.

6. Держите флакон дезинфицирующего средства возле входа в дом, в машине, в сумочке и т.д., чтобы сразу продезинфицировать руки после контакта с предметами общего пользования (опять же, пистолетом на заправке, деньгами, картами и т.д.).

7. При кашле или чихании используйте одноразовую салфетку, после чего сразу ее выбросьте. Если салфетки нет, прикрывайтесь сгибом локтя, а не ладонями.

В качестве восьмого совета эксперт рекомендует рассасывать таблетки цинка (по инструкции). По его словам, цинк эффективен для блокирования размножения вирусов (ранее известных коронавирусов и других) на слизистых оболочках горла и носоглотки. Доказательства эффективности препаратов цинка конкретно в случае с новым коронавирусом нет, однако Робб предполагает, что механизм действия препарата на конкретно этот вирус будет таким же. При этом он подчеркнул, что прием этого средства не является гарантией защиты от инфекции.

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