Впадают в истерику: Гончарук назвал точную дату эвакуации украинцев из Уханя

Украинцы, которые не могут покинуть Ухань, впадают в истерику. В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что уже 18 февраля всех желающих вывезут из города, который является эпицентром распространения коронавируса.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером по видеосвязи выступила Екатерина Бондарева - украинка, которая живет в Ухани. Она рассказала, что всем жителям выдали талоны, по которым можно выходить на улицу только раз в несколько дней - нарушителей арестовывает полиция. Также сложно купить продукты - население скупает все на полках супермаркетов еще утром. Кроме того, среди украинского населения (в Ухани находится 51 украинец - и это только зарегистрированные) нарастает паника из-за переноса эвакуации.

"Нам сказали, что эвакуация будет 11 числа, мы подготовились, были на чемоданах, но утром прочли сообщение о том, что эвакуация отменена. Естественно, у всех паника, потому что мы настроились уже полететь в Украину, вернуться домой, к семьям. Естественно, мы хотим домой, некоторые девочки и мальчики впадают в истерику и хотят вернуться", - рассказала Екатерина.

Екатерина Бондарева Скриншот эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

В ответ на это премьер-министр Алексей Гончарук назвал окончательную дату эвакуации - 18 февраля. Также он объяснил перенос эвакуации тем, что необходимо максимально ответственно подготовится к прибытию украинцев из Уханя, ведь данные о коронавирусе постоянно обновляются

"Она (эвакуация, - ред) запланирована на 18 число. В мире есть разная информация относительно того, как распространяется коронавирус, какие меры должны быть применены. Появились публикации о том, что инкубационный период длится не 14 дней, а больше", - сказал премьер-министр.

Алексей Гончарук Скриншот эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

Также он объяснил как будет действовать Украина после эвакуации. Сейчас есть 3-4 учреждения, которые рассматривают в качестве места для изоляции прибывших. До 18 февраля из них выберут лучшее - туда их и отправят. После врачи методом исключения будут выявлять потенциально зараженных. Также Гончарук отметил, что если, например, на 10-й день обнаружат больного, то изоляция продолжится.

Также в эфире Екатерина прокомментировала свое выступление на телеканале "Россия-1", после которого некоторые пропагандисты начали говорить о том, что нужно эвакуировать украинцев в Россию. В эфире "Свободы слова" Екатерина заявила, что не собирается прибегать к их "помощи" и верит в Украину.

"Я хотела бы сказать, что у нас есть гражданка Украины, у которой мама - гражданка России. Вот она подавала свою заявку, когда эвакуировали россиян, но посольство России отказалось. Поэтому на фоне этого они сказали, что мы якобы просим эвакуации. Но мы верим в нашу страну и она не хуже других нас эвакуирует", - подчеркнула девушка.

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