ВОЗ рассказала, можно ли пить ибупрофен при коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась от предостережений относительно употребления болеутоляющего и жаропонижающего средства ибупрофен при подозрении на коронавирус.
Об этом организация сообщила в своем Twitter.
Ибупрофен при коронавирусе не опасен
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"На основе имеющейся сегодня информации ВОЗ не отговаривает от приема ибупрофена", – говорится в сообщении.
По информации ВОЗ, консультирование зараженных коронавирусом пациентов не выявило у них негативных эффектов от ибупрофена.
WHO is aware of concerns on the use of #ibuprofen for the treatment of fever for people with #COVID19.— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020
We are consulting with physicians treating the patients & are not aware of reports of any negative effects, beyond the usual ones that limit its use in certain populations. pic.twitter.com/X0olC1ESQP
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что ибупрофен и кортизон могут осложнить течение болезни при коронавирусе.
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