ВОЗ рассказала, можно ли пить ибупрофен при коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась от предостережений относительно употребления болеутоляющего и жаропонижающего средства ибупрофен при подозрении на коронавирус.

Об этом организация сообщила в своем Twitter.

"На основе имеющейся сегодня информации ВОЗ не отговаривает от приема ибупрофена", – говорится в сообщении.

По информации ВОЗ, консультирование зараженных коронавирусом пациентов не выявило у них негативных эффектов от ибупрофена.

WHO is aware of concerns on the use of #ibuprofen for the treatment of fever for people with #COVID19.

We are consulting with physicians treating the patients & are not aware of reports of any negative effects, beyond the usual ones that limit its use in certain populations. pic.twitter.com/X0olC1ESQP