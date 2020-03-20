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/ Пульмонология

ВОЗ рассказала, можно ли пить ибупрофен при коронавирусе

1.4т
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась от предостережений относительно употребления болеутоляющего и жаропонижающего средства ибупрофен при подозрении на коронавирус.

Об этом организация сообщила в своем Twitter.

Ибупрофен при коронавирусе не опасен

Ибупрофен при коронавирусе не опасен

pixabay.com

"На основе имеющейся сегодня информации ВОЗ не отговаривает от приема ибупрофена", – говорится в сообщении.

По информации ВОЗ, консультирование зараженных коронавирусом пациентов не выявило у них негативных эффектов от ибупрофена.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что ибупрофен и кортизон могут осложнить течение болезни при коронавирусе.

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Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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